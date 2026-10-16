El actor estadounidense Al Pacino será galardonado con el Premio a la Trayectoria del Sindicato de Actores de Hollywood en reconocimiento a su carrera y a sus logros humanitarios, durante la ceremonia de los premios Actor Awards.

¿Cuándo y dónde recibirá este reconocimiento?

El actor recibirá el máximo reconocimiento del sindicato en la ceremonia de los Actor Awards, que tendrá lugar el 28 de febrero de 2027 en el Shrine Auditorium de Los Ángeles.

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¿Por qué se le otorga este galardón?

El Premio a la Trayectoria se otorga anualmente a un actor que promueve “los ideales más nobles de la profesión interpretativa”, según señala el sindicato.

¿Qué dijo el Sindicato de Actores?

“A lo largo del cine, la televisión y el teatro, Pacino ha cautivado al público con interpretaciones transformadoras, creando algunos de los personajes más memorables en la historia del entretenimiento, y ha influido profundamente en generaciones de actores y en la propia cultura”, señaló el sindicato en un comunicado.

¿Y al Pacino?

“He pasado gran parte de mi vida haciéndome preguntas y vagando, pero siempre me he sentido como en casa con un guion y junto a mis compañeros actores. El trabajo y los actores con los que me he cruzado a lo largo del camino han sido algunas de las mayores alegrías de mi vida. Es un honor recibir este reconocimiento de SAG-AFTRA al celebrar este recorrido”, dijo Pacino.

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¿Qué otros premios ha recibido?

Pacino ganó el Óscar a “Mejor actor” por “Perfume de mujer” y, además, ha obtenido dos premios Tony, dos premios Emmy y dos premios del Sindicato de Actores.

Entre sus otros reconocimientos se incluyen el premio AFI a toda una trayectoria, el premio Cecil B. DeMille de los Globos de Oro, una distinción del Kennedy Center y el León de Oro a la trayectoria en el Festival de Venecia.