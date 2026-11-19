La espera terminó. Grand Theft Auto VI (GTA 6) llega este jueves 19 de noviembre de 2026 y promete llevar a los jugadores a una nueva aventura llena de acción, música, persecuciones y situaciones inesperadas. El lanzamiento se realizó el jueves 19 de noviembre de 2026, según la hora local de cada región, y estará disponible para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Esta entrega regresa a Vice City, una ciudad inspirada en Miami, pero esta vez hace parte de un territorio mucho más amplio: el estado ficticio de Leonida. Allí los jugadores encontrarán playas, zonas pantanosas, carreteras, pequeños pueblos, lugares turísticos y barrios urbanos que hacen parte de un mundo abierto.

Jason y Lucía: los protagonistas de esta historia

Por primera vez en la saga principal, la historia tiene como protagonistas a una pareja integrada por un hombre y una mujer: Jason Duval y Lucía Caminos.

Lucía acaba de salir de prisión y quiere cambiar su vida. Jason, por su parte, tiene un pasado relacionado con el mundo del crimen y los negocios ilegales. Ambos terminan involucrados en una conspiración criminal que los obliga a confiar el uno en el otro para salir adelante.

La historia también presenta personajes como Cal Hampton, Boobie Ike, Dre’Quan Priest y el dúo musical Real Dimez, quienes forman parte de las diferentes historias que se desarrollan en Leonida.

La música también será protagonista

Uno de los atractivos de GTA siempre ha sido su selección musical y esta edición no será la excepción. Rockstar anunció Grand Theft Auto VI: The Album, una producción oficial con 34 canciones originales que acompañarán el universo del videojuego.

Entre los artistas confirmados aparecen Travis Scott, Rauw Alejandro, Cardi B, Morgan Wallen, Keith Richards, Yung Lean, Future, Metro Boomin, Fuerza Regida, CA7RIEL y Paco Amoroso, entre otros.

También habrá emisoras de radio dentro del juego con diferentes géneros musicales. Algunas de las estaciones anunciadas son Cocoteo FM, con sonidos latinos; AfroBank FM, dedicada a ritmos africanos; Flash FM, enfocada en el pop, y Dirty South Classics, con clásicos del hip-hop sureño.

La música original del videojuego está a cargo del dúo francés Justice, que creó una banda sonora dinámica para acompañar las aventuras de Jason y Lucía.

¿En qué consolas se podrá jugar GTA 6?

El videojuego estará disponible desde este 19 de noviembre para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Por ahora, Rockstar Games no ha anunciado una fecha de lanzamiento para computadores.

Con esta nueva entrega, la compañía busca continuar el éxito de GTA V, lanzado en 2013 y convertido en uno de los videojuegos más vendidos de la historia. Más de una década después, el regreso a Vice City pone fin a una de las esperas más largas y comentadas de la industria.