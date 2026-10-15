La banda de rock Blondie, liderada por Debbie Harry, regresará con su primer álbum en nueve años

La banda de rock estadounidense Blondie, liderada por la cantautora y actriz Debbie Harry, regresará con su primer álbum de estudio en nueve años.

¿Cómo se titula y cuándo saldrá a la venta?

La agrupación anunció “High Noon”, que saldrá a la venta el 26 de febrero de 2027.

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¿Cuál es el primer sencillo?

La canción “Spectral Eyes” fue lanzada como primer sencillo del disco.

El álbum es la última grabación de Clem Burke, baterista y cofundador de Blondie, quien falleció en abril de 2025 a los 70 años.

El músico, y miembro del Salón de la Fama, fue la columna vertebral de los grandes éxitos de Blondie y de sus dinámicas presentaciones en vivo.

¿Cómo describe el grupo su nuevo álbum?

“Este álbum es Blondie en estado puro: una amalgama de todas nuestras diversas influencias y épocas, convertida en algo nuevo. Esta música se siente arraigada en el presente, moldeada por quiénes somos y cómo vivimos ahora”, afirmó Harry en un comunicado.

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La banda describe “High Noon” como “una amplia mezcla de sonidos, ideas y colaboradores”, en la que “el ‘rock and roll’ y el ‘punk’ conviven con la música bailable y los ritmos latinos”.

¿Quiénes participan en este nuevo disco?

El nuevo proyecto cuenta con la participación de Johnny Marr, exguitarrista de The Smiths, y Glen Matlock, bajista de los Sex Pistols, entre otros.