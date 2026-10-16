Yele y su padre Wisin unen sus voces en “¿A dónde iré?”, una canción sobre la fe y la esperanza

La cantante puertorriqueña Yele y su padre, el artista urbano Wisin, unieron sus voces por primera vez en “¿A dónde iré?”, una canción que transmite un mensaje de fe, esperanza y fortaleza familiar. El tema forma parte de Plenitud, el primer EP de la joven intérprete, quien ha comenzado a abrirse camino en la música cristiana.

La colaboración nació a partir de una canción que permaneció guardada durante varios años en un estudio de grabación. Originalmente, el tema estaba destinado a otro artista, pero diferentes dificultades impidieron que se concretara esa versión. Después de grabar la voz de Yele, quedaron dos espacios para incluir versos de rap, conocidos como chanteo, sin que el equipo encontrara inicialmente al intérprete adecuado.

Fue entonces cuando surgió la propuesta de que Wisin participara en la canción. Según relató Yele su padre no había contemplado esa posibilidad porque estaba concentrado en buscar otro artista para completar la grabación.

La joven se enteró de la participación de su padre tiempo después, cuando llegó al estudio y su productor le contó que él había grabado la canción. Sin embargo, no escuchó la versión terminada hasta el día en que filmaron el video musical.

Para la cantante, compartir esta producción con Wisin fue una sorpresa especial, pues nunca había imaginado que tendría la oportunidad de interpretar una canción junto a él. Además de representar su primera colaboración musical, el proyecto tiene un significado personal para toda la familia.

La historia de “¿A dónde iré?” está relacionada con la pérdida de Victoria, la hermana de Yele, quien falleció en 2016. La experiencia marcó profundamente a la familia y reforzó, según explicó la cantante, la importancia de permanecer unidos y encontrar fortaleza en la fe durante los momentos difíciles.

El video musical recrea parte de esta historia familiar y cuenta con la participación de la madre de la artista, Yomaira Ortiz Feliciano. Una de las escenas más difíciles de grabar para Yele fue aquella en la que aparece una cuna con ropa y accesorios que su hermana nunca llegó a utilizar.

La intérprete recordó que ese momento la impactó emocionalmente, pues nunca había visto esos objetos. Aun así, aseguró que encontró fuerzas para terminar la grabación y compartir esta historia con el público.

“¿A dónde iré?” hace parte de Plenitud, un proyecto musical que Yele concibe como una serie de tres EP, cada uno compuesto por siete canciones. La artista explicó que el número siete representa la perfección de Dios y que el concepto del proyecto está ligado a su identidad espiritual y a su deseo de transmitir un mensaje de fe.

La producción también incluye canciones como “Bueno”, su sencillo debut; “Tu gracia”; “Tu amor”; “Ruido”; “28/7”, junto a Marcos Yaroide, y “Voy con Jesús”, en colaboración con Alex Zurdo.

A sus 19 años, Yele continúa desarrollando su carrera mientras estudia un bachillerato en Negocios del Arte y del Entretenimiento, con un grado menor en producción musical. La cantante también prepara nuevas presentaciones y trabaja en el segundo EP de su proyecto.

Con esta colaboración, la artista comparte una historia íntima que conecta la música con sus vivencias personales y la manera en que su familia ha afrontado la pérdida. Para Yele, el propósito de su propuesta musical es llevar un mensaje de esperanza a quienes atraviesan momentos difíciles.