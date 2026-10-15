El formato Niche Sinfónico regresará con un nuevo concierto en 2027: ¿Cuándo y dónde se presentará?

Este jueves la agrupación de salsa colombiana, el Grupo Niche, anunció un nuevo concierto junto a la Sinfónica de Colombia.

¿Cuándo y dónde se presentará?

Niche se presentará el 16 de abril de 2027 en el Movistar Arena de Bogotá, bajo el nombre de “Un universo de sentimientos”.

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¿Cuándo fueron las últimas presentaciones de Niche en Bogotá?

La última vez que la agrupación presentó el formato Niche sinfónico en la capital fue el 24 de mayo de 2025 en el mismo recinto.

La última presentación del Grupo Niche en Bogotá fue el pasado 12 de septiembre en el Parque Simón Bolívar, como uno de los actos principales del primer día del Festival Cordillera 2026.

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Niche Sinfónico: El álbum

El disco “Niche Sinfónico”, lanzado en 2023, contiene 10 de los clásicos de la agrupación grabados junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia.

Entre las canciones más destacadas están “Hagamos lo que diga el corazón”, “Mi pueblo natal”, “Buenaventura y Caney”, “Sin sentimiento”, “Nuestro sueño”, “Ana Milé”, “Busca por dentro” y “Cali Pachanguero”.