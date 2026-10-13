Identificada turista que afectó escultura en Cartagena

La turista que se colgó y tumbó la figura del Cura Umaña, en la Plaza de La Trinidad, en Getsemaní, ya está plenamente identificada, reside en Barranquilla.

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Asi lo dio a conocer el alcalde Dumek Turbay a través de su cuenta de la red social X. “Pero en vez de dar la cara, tener la voluntad de restaurarla y resarcir el daño, lo que hizo fue pagar para atacarnos en redes sociales. El dinero que usó para los más 2 mil boots que identificó nuestro equipo de ciberseguridad y que contrató para zafarse de la «funa» unánime, hubiese servido para reparar la obra.”

El mandatario además hizo un llamado a los visitantes, “Es que uno llega a un destino turístico es a disfrutar de él, a contemplarlo, a gozar, a bailar, a reír, no a dañar el mobiliario urbano ni sus monumentos.”

Confirmó que con el maestro Óscar Noriega a evaluaran el daño. Ambos, el Cura y Pedro Romero, serán retirados para su mantenimiento y restauración, no sin antes aclarar que ya en noviembre de 2024, tras años sin ser atendidos, habían sido restaurados, tal como lo hemos hecho con todos los bustos, estatuas, monumentos y esculturas del Centro Histórico y sus áreas de influencia.