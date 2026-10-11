“Que responda por el daño”: mensaje del alcalde Dumek Turbay a mujer que tumbó estatua en Getsemaní

Un llamado a la ciudadanía para identificar a una mujer que presuntamente ocasionó daños a una escultura en Cartagena hizo el alcalde Dumek Turbay Paz, luego de conocer lo sucedido en la Plaza de La Trinidad, uno de los puntos de encuentro más concurridos del barrio Getsemaní.

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El mandatario publicó imágenes del incidente y pidió que la persona involucrada se presente ante la Alcaldía para responder por lo ocurrido. Según explicó, el daño afectó uno de los brazos de la figura, después de que esta cayera durante una escena protagonizada por dos mujeres que se encontraban bailando en el lugar.

La información conocida indica que ambas llegaron en un taxi y se sumaron al ambiente musical de la plaza. En medio del baile, una de ellas habría utilizado la escultura como apoyo, provocando que perdiera el equilibrio y terminara en el suelo.

Tras lo sucedido, las dos mujeres se habrían marchado en el mismo vehículo, según versiones de testigos. Desde entonces, no se ha hecho pública su identificación.

Ante esta situación, Turbay Paz recurrió a las redes sociales para solicitar la colaboración de quienes puedan reconocer a la presunta responsable o aportar datos que ayuden a establecer su identidad.

“Si la identifican y/o conocen, díganle por favor responda por el daño, como corresponde. En Alcaldía de Cartagena de Indias la estamos esperando”, manifestó el alcalde.