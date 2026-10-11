Policía Metropolitana fortaleció presencia en playas y sitios turísticos de Cartagena

Durante la semana de receso escolar, la Policía Metropolitana de Cartagena reforzó sus capacidades operativas y preventivas en playas, centros históricos, zonas hoteleras, terminales de transporte y demás atractivos turísticos de la ciudad, con el propósito de brindar tranquilidad y acompañamiento a las miles de familias que eligieron a Cartagena como destino para descansar y compartir.

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Gracias al fortalecimiento del Grupo de Turismo y al despliegue de uniformados en puntos estratégicos, se incrementó la presencia institucional lo que permitió fortalecer la percepción de seguridad en los principales escenarios turísticos de la ciudad, donde las familias contaron con la cercanía permanente de los policías, quienes estuvieron disponibles para orientar, proteger y servir.

Las actividades desarrolladas incluyeron jornadas de prevención, recomendaciones de seguridad, acompañamiento a turistas, controles en sectores comerciales y turísticos, así como campañas dirigidas a la protección de niños, niñas y adolescentes durante la temporada de descanso escolar.

La Policía Metropolitana de Cartagena reafirma su compromiso con la seguridad, la convivencia ciudadana y la protección de quienes visitan la capital, trabajando de manera articulada con autoridades distritales, gremios y comunidad para que cada experiencia en la ciudad se desarrollara en un entorno seguro y tranquilo.

Más que una presencia institucional, durante esta semana de receso escolar los policías estuvieron cerca de las familias, acompañando sus recorridos, brindando orientación y contribuyendo a que residentes y visitantes disfrutaran de una Cartagena segura, acogedora y preparada para recibir al turismo.