La transformación de Cartagena, el trabajo unido y fraternal entre los alcaldes de las principales ciudades del país y el nuevo momento de articulación entre el Gobierno Nacional y las regiones, fueron los principales temas abordados por el alcalde Dumek Turbay, durante su participación en el XXIII Congreso Nacional de la Infraestructura.

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En el panel Ciudades capitales: avances de sus programas de infraestructura, el mandatario distrital compartió escenario con sus homólogos Alejandro Char, alcalde de Barranquilla; y Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín.

Durante su intervención, Turbay destacó que Cartagena vive una transformación sin precedentes, respaldada por una inversión superior a los $6 billones en infraestructura social, vial, educativa, sanitaria, deportiva y turística para el periodo 2024-2027.

“Lo invertido en estos tres años supera la inversión pública que Cartagena tuvo en los 30 años anteriores”, afirmó el alcalde, al presentar los resultados de una administración que, según explicó, ha priorizado la recuperación de la capacidad de ejecución del Distrito y la puesta en marcha de proyectos que durante décadas fueron postergados, en materia educativa, infraestructura vial, deportiva, sanitaria, turística y de espacio público.

El mandatario de los cartageneros destacó que esta transformación no se limita a la construcción de obras, sino que responde a una visión integral de ciudad, orientada a mejorar la calidad de vida de los cartageneros, recuperar el orgullo colectivo y convertir las potencialidades de Cartagena en oportunidades de desarrollo.

“Cartagena está viviendo una verdadera transformación. Cuando comenzamos a poner nuestro nombre a consideración, había dudas sobre si la ciudad le daría una oportunidad a alguien que había hecho parte de la dirigencia pública durante tantos años. Afortunadamente, los cartageneros le apostaron a este plan y hoy podemos decir que está saliendo bien”, expresó Turbay.

Y agregó: “Cartagena había renunciado a todo. No había plan ni visión. Se rindió ante el conformismo y se malacostumbró a una administración pasada que lo único que le interesaba a diario era echarle combustible y ambientar peloteras políticas”.

Infraestructura histórica para una Cartagena que recupera su capacidad de soñar

El alcalde Turbay resaltó las inversiones en infraestructura educativa, vial y de movilidad, destacando que Cartagena pasó de padecer problemas estructurales sin soluciones de fondo a ejecutar proyectos de gran escala.

En materia educativa, señaló que la inversión supera los $800 mil millones, con la construcción de nuevos colegios bilingües, la rehabilitación de 100 instituciones educativas y la ampliación de oportunidades para más de 40 mil niños, niñas y jóvenes.

En movilidad e infraestructura vial, destacó inversiones superiores a los $2 billones, con proyectos como los intercambiadores viales de Ternera, La Carolina y otros puntos estratégicos, así como la rehabilitación de vías que durante años permanecieron en condiciones críticas.

“Cartagena no sabía lo que era un intercambiador vial. La ciudad padecía los trancones, los problemas de movilidad, y nunca se había planteado la necesidad de construir estas soluciones. Hoy estamos pensando en el momento en que podamos poner a funcionar los intercambiadores”, manifestó.

Turbay también resaltó el Gran Malecón del Mar como uno de los proyectos emblemáticos de la transformación urbana y turística de Cartagena, junto con Nuevo Chambacú, el Distrito Creativo, la recuperación de espacios públicos y las iniciativas para fortalecer la conectividad de la ciudad.

El mandatario distrital enfatizó que uno de los grandes propósitos de su administración ha sido reconciliar a Cartagena con su mayor fortaleza: el mar y sus cuerpos de agua.

“Cartagena olvidó que su mayor fortaleza es el mar. Lo que hicimos fue iniciar toda una acción de reconciliación de la ciudad con el mar, con sus cuerpos de agua. Hoy, hablamos de transporte público acuático, que ya está incluido en el Plan Nacional de Desarrollo”, señaló.

“Pasamos del desprecio al aprecio del Gobierno nacional”

Uno de los mensajes centrales de la intervención fue el contraste entre la relación que, según el alcalde, tuvo Cartagena con el anterior Gobierno nacional y el nuevo escenario de articulación con el presidente Abelardo de La Espriella.

Turbay recordó que durante el gobierno anterior solicitó en reiteradas ocasiones espacios de diálogo para presentar las necesidades y potencialidades estratégicas de Cartagena, sin encontrar la respuesta esperada.

“Yo he tratado siempre de estudiar lo que es el gobierno y el poder frente a la vocación del servicio público. Al final, el verdadero objetivo es servirle a la gente, resolver problemas y hacer realidad los sueños de la comunidad. Frente a eso, en el gobierno pasado nacional, yo no encontré absolutamente nada de eso”, expresó.

El alcalde sostuvo que Cartagena y otros territorios enfrentaron dificultades para lograr una interlocución efectiva con el Gobierno nacional, situación que, a su juicio, afectó la posibilidad de avanzar en proyectos estratégicos para el desarrollo regional.

“Siempre digo que el presidente que más veces vino a Cartagena fue el presidente que se fue, y fue el que menos barrios de la ciudad visitó. Eso es un indicador de cómo el poder y el gobierno, para muchos, no significaron nada en términos de transformación, solución de problemas o sueños convertidos en realidad”, afirmó.

En contraste, el mandatario destacó el nuevo ambiente de diálogo y cooperación con el presidente Abelardo de La Espriella, quien, en poco más de tres meses de Gobierno, ha demostrado una mayor disposición a escuchar a los mandatarios locales y a respaldar proyectos estratégicos para las regiones.

“En el pasado pedí un café, café que nunca se me concedió. Ahora, confrontado con el pasado, no solamente ya me tomé el café, sino que desayuné, almorcé y cené. Hemos tenido esa oportunidad y en cada encuentro le he podido hablar al presidente de todo lo que Cartagena quiere, desea y de los problemas que se pueden resolver”, expresó.

Turbay resaltó que esta nueva relación institucional se ha traducido en espacios de trabajo conjunto, visitas frecuentes a las regiones y anuncios de recursos nacionales para megaproyectos que impactan el desarrollo de ciudades y departamentos.

“Pasamos del desprecio al aprecio del Gobierno nacional. Hoy sentimos que hay un Gobierno que pondera a los territorios, que respeta a sus mandatarios y que entiende que el desarrollo de Colombia se construye desde las regiones. En tres meses hemos recibido a más ministros que los cuatro años anteriores”, manifestó y expuso: “Nunca, en mis tres años de gobierno, le había dado la mano a un ministro de Educación, tal como lo hice hace pocos días”.

Mañana, el alcalde Dumek Turbay se reunirá con el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán; y con la ministra de Transporte, Elsa Noguera, “para completar más de 25 reuniones en cien días con el alto Gobierno nacional”, afirmó.

Unidad entre alcaldes para defender y transformar las regiones

El alcalde Dumek Turbay también destacó la importancia del trabajo unido y fraternal entre los mandatarios de las ciudades capitales, quienes, más allá de sus diferencias políticas, han encontrado puntos comunes para impulsar el desarrollo de sus territorios.

En ese sentido, resaltó la importancia de construir una agenda regional que permita gestionar inversiones, compartir experiencias y defender las necesidades de las ciudades ante el Gobierno Nacional.

“Los alcaldes tenemos que entender que, más allá de nuestras diferencias, tenemos una responsabilidad común con la gente. Cuando trabajamos unidos, cuando nos acompañamos y cuando defendemos juntos nuestras regiones, tenemos mayores posibilidades de lograr resultados”, señaló.

El mandatario destacó la experiencia de ciudades como Barranquilla y Medellín, que han desarrollado importantes procesos de transformación urbana, y señaló que Cartagena avanza en una ruta propia, construida a partir de sus fortalezas y necesidades.

El trabajo conjunto entre los alcaldes, agregó, debe mantenerse como una prioridad durante los próximos años, especialmente en asuntos como infraestructura, movilidad, competitividad, turismo y financiación de proyectos estratégicos.

Financiación responsable para hacer realidad los megaproyectos

Durante el panel, Turbay también explicó cómo su administración ha enfrentado las restricciones financieras para ejecutar la agenda de infraestructura, destacando el fortalecimiento de la capacidad de gestión del Distrito y la búsqueda de mecanismos de financiación que permitan materializar proyectos de gran escala.

El alcalde señaló que Cartagena, “por el desprecio del anterior Gobierno”, dejó atrás la dependencia exclusiva de los recursos del Gobierno nacional para financiar sus grandes obras y acudió al sistema financiero para respaldar proyectos estratégicos.

“Nos acostumbramos a que fuera el papá nacional el que, si tenía opciones, nos financiara las grandes obras. Nos trasladamos a la banca del país y hemos tenido un respaldo fundamental. Hoy tenemos más de $2,5 billones en ese escenario de obras de infraestructura”, manifestó.

El mandatario distrital también cuestionó la falta de ejecución de recursos durante administraciones anteriores y destacó que su Gobierno ha priorizado la puesta en marcha de proyectos con impacto social.

“Es increíble, pero el anterior Gobierno de la ciudad dejó en bancos más de $1,3 billones sin ejecutar. Fueron cuatro años sin posibilidad de ejecutar. El sistema de regalías tenía recursos acumulados y nosotros tenemos toda la disposición de que esos recursos, que estaban sin tener un fin social, pudieran tenerlo”, expresó.

Turbay concluyó que Cartagena está demostrando que es posible recuperar la capacidad de ejecución, gestionar recursos y construir una agenda de infraestructura que responda a las necesidades históricas de sus comunidades.

“Hoy la ejecución que realiza la Alcaldía de Cartagena, a través de toda su estructura pública, es histórica. La transformación es visible y no se detiene. Estamos demostrando que Cartagena sí puede, que podemos hacer realidad las obras que durante años parecían imposibles y que tenemos la capacidad de transformar nuestra ciudad”, puntualizó Dumek Turbay.