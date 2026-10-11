Dos fechas de suspensión al Jaime Morón y millonaria multa para Real Cartagena

Los incidentes protagonizados por aficionados durante el partido entre Real Cartagena y Boca Juniors de Cali, ya tienen consecuencias disciplinarias para el equipo cartagenero. El Comité Disciplinario del Campeonato determinó que el club deberá cumplir dos fechas de suspensión total de plaza y pagar una multa de $7.879.072.

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La decisión está relacionada con los hechos ocurridos en el estadio Jaime Morón León durante la jornada 12 del Torneo BetPlay II-2026, en un compromiso que terminó con marcador de 3-2 a favor del conjunto visitante, pese a la reacción del equipo auriverde en la parte final.

El partido quedó interrumpido cuando la tensión en las graderías pasó a las zonas próximas al campo. Según los reportes oficiales examinados por el organismo disciplinario, varios espectadores de la tribuna sur llegaron hasta las inmediaciones del terreno de juego y se enfrentaron con integrantes de la Policía Nacional.

La situación generó alarma entre los protagonistas del encuentro. Los futbolistas y los miembros de la terna arbitral tuvieron que abandonar temporalmente la cancha y permanecer en el túnel, mientras se atendía la alteración del orden público.

Los incidentes no terminaron allí. Desde el sector occidental del estadio también fueron arrojadas botellas y latas de cerveza, hechos que dificultaron la continuidad del compromiso.

El encuentro estuvo detenido durante 42 minutos, hasta que fue posible restablecer las condiciones necesarias para que los equipos regresaran al campo.

Tras estudiar los informes del partido y escuchar los argumentos presentados por Real Cartagena, el Comité Disciplinario resolvió imponer el castigo por el comportamiento de los asistentes.