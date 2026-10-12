Alcaldía de Cartagena llevará pavimentación a la calle principal del barrio El Zapatero

Una petición nacida desde la alegría, la música y la mirada de los niños de El Zapatero se convirtió en un compromiso de ciudad. Lo que comenzó como un llamado de los estudiantes de la Escuela de Música Puerto Azul hoy se traduce en el inicio de la pavimentación de la calle principal del sector, una vía que conecta con el colegio donde diariamente cientos de niños construyen sus sueños.

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El alcalde Dumek Turbay visitará la comunidad este sábado, 17 de octubre, para revisar la vía que los niños tanto quieren y con la pavimentación permitirá mejorar las condiciones de movilidad y transformar un camino que durante años fue una preocupación para los habitantes del barrio.

La solicitud llegó durante el encuentro del presidente Abelardo de la Espriella en el Puerto de Cartagena, donde los niños de la Escuela de Música Puerto Azul aprovecharon la oportunidad para contarle al mandatario distrital la necesidad de tener una vía en mejores condiciones.

Para el alcalde Dumek Turbay, detrás de esta petición, hay una historia de dignidad y de sueños de infancia.

“Los niños no estaban pidiendo un lujo, estaban pidiendo algo tan sencillo como poder jugar en su calle, caminar tranquilos, llegar al colegio con sus zapatos limpios y tener una vía digna para su barrio. Ellos también quieren disfrutar su espacio, salir a una fiesta, visitar a sus amigos y no tener que preocuparse por el barro o el mal estado de la calle”, expresó el alcalde Turbay.

El mandatario distrital aseguró que escuchar a los niños es también escuchar las necesidades más profundas de las comunidades.

“Cuando un niño levanta la voz por su barrio hay que atenderlo. Ellos nos recuerdan que las obras no solo se hacen con cemento y maquinaria, también se hacen pensando en la calidad de vida, en la tranquilidad de las familias y en los sueños de quienes están creciendo en Cartagena”, manifestó.

La intervención de esta vía representa una respuesta a una necesidad histórica de los habitantes de El Zapatero, quienes tendrán una nueva conexión para sus actividades diarias y mejores condiciones para estudiantes, comerciantes y residentes del sector.