Que ninguna mujer tenga que vivir con miedo, que sus sueños no sean silenciados por el maltrato y que su voz sea escuchada fueron los mensajes que enmarcaron la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, realizada este 25 de noviembre en el municipio de Magangué, Bolívar.

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La actividad, desarrollada en las instalaciones del Club de Leones, contó con la participación de la Policía Nacional y diferentes entidades comprometidas con la prevención de las violencias basadas en género, la defensa de los derechos humanos y el bienestar de las familias.

En este encuentro participaron la primera dama del municipio, representantes de la Oficina de la Mujer, la Casa Púrpura, la Comisaría de Familia, la coordinación del Centro de Convivencia Ciudadana y la Defensoría del Pueblo.

Desde la Policía Nacional, a través de la Estrategia de Atención a Mujer, Familia y Género (EMFAG), se promueve la prevención del maltrato, el acompañamiento a las víctimas y el fortalecimiento de las rutas institucionales de atención.

La jornada constituyó un espacio de reflexión sobre la necesidad de identificar las diferentes manifestaciones de violencia, entre ellas la física, psicológica, sexual y económica, así como la importancia de denunciar oportunamente cualquier vulneración de derechos.

“Nuestro compromiso es proteger la vida, la dignidad y la integridad de todas las mujeres. No podemos permitir que el silencio, la indiferencia o el miedo se conviertan en aliados de la violencia. Seguiremos trabajando de manera articulada para garantizar entornos seguros”, expresó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

La articulación interinstitucional busca fortalecer la confianza ciudadana, facilitar el acceso a los mecanismos de protección y promover una cultura fundamentada en la igualdad, la tolerancia y el respeto.

Finalmente, la institución policial reiteró su compromiso de continuar impulsando acciones preventivas en los municipios bolivarenses, bajo la premisa de que construir una sociedad libre de violencia contra las mujeres es una responsabilidad de todos.

Nota editorial: la declaración del coronel es una propuesta de cita que debe ser validada antes de su publicación. Se empleó la sigla oficial EMFAG.