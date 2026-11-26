La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría de Participación y Desarrollo Social, invita a las cuidadoras y cuidadores de Barrios Unidos y sectores cercanos a participar en una nueva Ruta del Cuidado, que se realizará este viernes, 27 de noviembre, de 8:00 a. m. a 12:00 p. m., en la I.E. Cecilia Porras, en Bicentenario, sector Barrios Unidos.

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Durante la actividad, los asistentes podrán acceder gratuitamente a servicios de salud mental y sexual, vacunación, orientación sobre certificación de discapacidad y prevención del dengue y la leptospirosis, ofrecidos por el Dadis. Además, la Arquidiócesis de Cartagena brindará un servicio de escucha psicológica.

La oferta también incluirá trámites y solicitudes ante el Sisbén, como nuevas encuestas, verificaciones, actualización de datos e inclusión de personas, así como atención de la Defensoría del Pueblo y las Comisarías Móviles para orientar sobre derechos, situaciones de violencia familiar y medidas de protección.

A estos servicios se sumará la Secretaría de Participación y Desarrollo Social, a través de la Unidad de Adulto Mayor, con orientación sobre sus programas y oferta de servicios, y la Oficina de Asuntos para la Mujer, que brindará orientación psicosocial y jurídica, promoción de derechos y acompañamiento a mujeres.

Por su parte, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) participará con actividades lúdicas, lectura y escritura creativa, acercando espacios culturales y recreativos a las personas dedicadas al cuidado.

“Sabemos que detrás de cada persona que cuida hay una historia de dedicación y esfuerzo. Por eso, con la Ruta del Cuidado buscamos que también tengan tiempo y oportunidades para atender sus propias necesidades, cuidar de su salud y conocer los servicios que están a su disposición”, expresó Ana Milena Jiménez, secretaria de Participación y Desarrollo Social.

La Ruta del Cuidado hace parte del Sistema Distrital del Cuidado (SIDICU), una iniciativa que acerca la oferta institucional a las personas cuidadoras de diferentes comunidades de Cartagena. Su más reciente encuentro se realizó el pasado 28 de octubre en Villa Hermosa, dando continuidad a las actividades que se desarrollan en distintos sectores de la ciudad.

La Alcaldía de Cartagena invita a las cuidadoras y cuidadores del sector y sus alrededores a sumarse a este encuentro, que reunirá a diferentes entidades para responder a sus necesidades.