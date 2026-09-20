Capturado presunto responsable de incinerar tres motocicletas en Getsemaní

En una rápida reacción operativa, unidades de la Policía Nacional en Cartagena, adscritas a la Zona de Atención Policial del CAI Limbo, lograron la captura de un ciudadano conocido como ‘Pipe’, de 37 años de edad, natural de Puerto Berrío (Antioquia), quien es señalado de estar relacionado con la incineración de tres motocicletas en el sector de Getsemaní.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Los hechos se registraron frente a la iglesia San Roque, donde la comunidad alertó a las autoridades sobre la quema de varios vehículos. De inmediato, los uniformados acudieron al lugar y coordinaron el apoyo del Cuerpo de Bomberos para controlar la emergencia.

Al llegar al sitio, los policías observaron a un ciudadano que, al notar la presencia de la patrulla, emprendió la huida por el sector. De acuerdo con la información suministrada por testigos, el hombre habría iniciado la conflagración que afectó los automotores.

Durante el procedimiento, el individuo intentó evadir la acción policial desplazándose por los tejados de algunas viviendas del sector; sin embargo, gracias a la rápida reacción de los uniformados, fue ubicado e interceptado en una residencia ubicada en la Calle San Juan.

Entre los vehículos afectados se encuentran una motocicleta Yamaha BWS 125, avaluada en aproximadamente cinco millones de pesos, y una motocicleta Bajaj CT100, con un valor estimado de seis millones de pesos.

El capturado fue trasladado y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, por el delito de daño en bien ajeno, donde deberá responder ante la autoridad judicial competente.

“Estos resultados reflejan la capacidad de reacción de nuestros uniformados y el compromiso permanente con la protección de los bienes y la tranquilidad de la comunidad cartagenera”, destacó el coronel Carlos Esteban Blanco, comandante (E) de la Policía Metropolitana de Cartagena.

La Policía Nacional en Cartagena invita a la ciudadanía a continuar suministrando información oportuna que permita prevenir hechos que afecten la tranquilidad y la convivencia ciudadana, reiterando su compromiso con la seguridad de residentes, comerciantes y visitantes de la ciudad.