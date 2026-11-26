Con el propósito de acompañar a las víctimas del secuestro registrado en el almacén éxito, en el sector de Contadora, y contribuir a su recuperación después de los difíciles momentos que vivieron, el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, anunció una serie de medidas de apoyo económico, laboral y social.

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El mandatario distrital informó que dispondrá de un capital semilla de $15 millones para apoyar a las víctimas que cuenten con emprendimientos, como una herramienta para fortalecer sus negocios y contribuir a la recuperación de sus actividades productivas.

De igual manera, ofreció la posibilidad de vincular laboralmente a algunos de los afectados a diferentes actividades del Distrito, como parte del acompañamiento institucional a quienes vivieron esta situación de violencia.

Turbay también anunció que los miembros de la Fuerza Pública que participaron en el operativo que permitió el rescate de las personas retenidas serán objeto de una condecoración, en reconocimiento a su compromiso, valentía y actuación durante la emergencia.

Cartagena, unida frente a la adversidad

El alcalde destacó la solidaridad de los cartageneros durante las horas de angustia que vivió la ciudad, así como el respaldo recibido de dirigentes políticos y organizaciones que se sumaron a las expresiones de apoyo a las víctimas y sus familias.

El mandatario distrital lamentó los disturbios registrados en inmediaciones de la bomba El Amparo, donde algunas personas intentaron romper el cerco de seguridad para ingresar al centro comercial, aparentemente con la intención de saquearlo.

Frente a lo ocurrido, reiteró que la prioridad de las autoridades fue preservar la vida de las personas retenidas y garantizar su regreso sanas y salvas a sus hogares.

Continúan las investigaciones

Turbay señaló que lo ocurrido representa uno de los episodios más difíciles de la historia reciente de Cartagena y el mayor desafío que ha enfrentado su administración.

Por ello, insistió en que las autoridades continuarán trabajando para identificar y judicializar a todos los responsables, incluidos quienes habrían suministrado información desde el entorno del establecimiento comercial y los integrantes de la estructura criminal que lograron escapar.

El alcalde destacó que, pese a la gravedad de los hechos, la ciudad respondió con solidaridad y unidad, acompañando a las víctimas y sus familias durante una jornada de incertidumbre.

“En los momentos difíciles es que también se conoce la fortaleza de una comunidad”, expresó el mandatario, al destacar la respuesta de los cartageneros frente a esta situación.

Con las medidas anunciadas, la Alcaldía de Cartagena busca brindar acompañamiento a las víctimas, apoyar sus proyectos productivos y reconocer la labor de los integrantes de la Fuerza Pública que participaron en la operación que permitió recuperar la libertad de las personas retenidas.