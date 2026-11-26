Horas después del operativo que permitió la liberación de 72 personas privadas de la libertad en el éxito Cartagena, el aclalde de la ciudad, Dumek Turbay, le respondió a aquellas personas que han puesto en duda los resultados de la operación, liderada por comandos de Fuerzas Especiales.

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De acuerdo al alcalde, este procedimiento de las autoridades tiene total credibilidad, y permitió establecer quiénes fueron sus perpetradores.

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“Lo único que hemos dicho de manera certera es que esa persona participó en el proceso, inicialmente de un hurto al carro de valores, y después estuvo dentro del centro comercial liderando la acción. Eso está corroborado por la investigación, las cámaras, imágenes de drones, y los comentarios de las mismas personas retenidas”, dijo Turbay Paz, refiriéndose a Jailer Humberto Muñetón Zapata de 51 años, buscado inicialmente como una víctima más.

También pidió el Jefe del Gobierno local, que la Fiscalía y la Policía Nacional sea quien entregue una “profundización” a la esposa del hoy fallecido.

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