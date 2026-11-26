Llega al Parque Recreacional El Edén, ubicado en las Gaviotas, la ´Feria Vivienda Para todos’ que organiza Camacol y el Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Cartagena, Corvivienda, del 27 al 29 de noviembre, para que los cartageneros conozcan los proyectos de vivienda que existen en La Heroica y todo lo que necesitan para hacer realidad su sueño de tener casa propia.

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Desde el próximo viernes y hasta el domingo, las personas interesadas podrán asistir de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Los asistentes tendrán en un mismo lugar a las entidades bancarias y opciones de crédito hipotecario que ofrecen. Igualmente, Corvivienda, que abrirá cupos para el subsidio Distrital Mi Casa Va, explicará como funciona este apoyo económico, que requisitos que deben cumplir los postulantes y los montos a con los que podrán contar las familias para el cierre financiero de su proyecto de vivienda.

Entidades como Sisbén, Comfamiliar, El Fondo Nacional del Ahorro también acompañarán la jornada.

Gissela Román, gerente de Corvivienda, manifestó: “Todos los cartageneros que aún pagan arriendo, a todas esas familias que quieren hacer realidad su sueño de tener casa propia, a todas esas personas que buscan tener su vivienda no pueden dejar de asistir a esta feria. Las constructoras, las entidades bancarias y nosotros, como Distrito, queremos mostrarles que tener casa propia en Cartagena es posible”.