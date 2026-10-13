Expresidente Petro denunciará a Eva Ferrer y a Angie Rodríguez

Justicia

El expresidente Gustavo Petro denunciará en los próximos días a la exconsejera presidencial Eva Ferrer, tras las graves denuncias que hizo contra su exesposa, Verónica Alcocer.

El anuncio lo hizo su abogado defensor, Alejandro Carranza, quien señaló que dichas declaraciones son falsas.

“Sí, se van a iniciar todas las acciones penales contra la señora Ferrer”, afirmó Carranza.

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Según relató el abogado, el expresidente Petro le encomendó radicar la denuncia contra Ferrer y actualmente está definiendo los delitos por los que se presentaría el documento ante la Fiscalía General de la Nación.

“Ella decía que le parecía, que ella había escuchado, entonces creemos que ahí puede haber una injuria indirecta, vamos a analizar si es que esto lo está haciendo como un tipo de extorsión para todo el país”.

Carranza agregó: “Ella dice que es le deben plata, entonces lo que estamos viendo es como una especie de extorsión, vamos a estudiar el asunto”.

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Denuncia contra Angie Rodríguez

Imagen de referencia | Fiscalía General de la Nación: Foto suministrada / Angie Rodríguez: Colprensa. Ampliar Imagen de referencia | Fiscalía General de la Nación: Foto suministrada / Angie Rodríguez: Colprensa. Cerrar

El abogado del expresidente Petro aseguró que la denuncia contra la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y exgerente del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, podría interponerse por los delitos de enriquecimiento ilícito y peculado por apropiación.

“Una cosa supremamente grotesca, la señora Angie Rodríguez ha venido atacando y ha venido siendo absolutamente abusiva con el expresidente de la República. Y uno se pregunta, si ella veía tantas cosas feas, tantas cosas anormales, ¿por qué seguía en el gobierno? ¿Por qué insistía en mantenerse manejando un fondo del gobierno? ¿Por qué no denunciaba a tiempo?”, dijo Carranza.

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El defensor de Petro señaló que, en la investigación que ha adelantado con su equipo, ha encontrado indicios de un posible incremento patrimonial de Rodríguez.

“La señora Angie Rodríguez va a tener que responder, porque yo he venido haciendo incluso varias indagaciones, investigaciones, y ahí hay cosas que me preocupan. La señora Angie Rodríguez hoy en día es una persona adinerada, que se ha llamado ella siempre como una persona de un origen humilde, que ha sido muy humilde (…)”.

Sin embargo, el penalista fue más allá y aseguró que Rodríguez “ha dicho que el presidente contrataba a mujeres de la vida alegre y la contrató a ella. Hay unas contradicciones”.