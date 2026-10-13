EN VIVO Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, habla de supuesta corrupción en gobierno Petro
Angie Rodríguez habló de “ambición por el dinero” de Alcocer y de un pacto de silencio con Petro
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Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, habla con Orlando Villar tras las declaraciones de Eva Ferrer sobre una supuesta red de corrupción y tráfico de drogas que involucraría a la exprimera dama Verónica Alcocer.
Escúchela aquí:
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Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...