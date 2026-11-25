Jessica Tatiana González González exigió una retractación pública y una disculpa de Deicy Alejandra Jiménez Ramírez, en un plazo de 48 horas, luego de que difundiera publicaciones en Instagram con fotografías y señalamientos sobre su vida privada. La solicitud quedó consignada en una carta pública publicada el 21 de noviembre de 2026.

La controversia se originó después de que, el 20 de noviembre, Caracol Radio difundiera el testimonio de González sobre presuntos abusos ocurridos el pasado 29 de octubre en la Casa de Nariño. Según su denuncia, durante varias horas fue interrogada sobre su vida personal, sus opiniones políticas y, posteriormente, habría sido obligada a desnudarse frente a una oficial de la Policía.

Un día después de conocerse este testimonio, Jiménez publicó fotografías de González acompañadas de mensajes en los que la relacionó con supuestos contenidos audiovisuales de carácter íntimo y afirmó que entregaría pruebas sobre presuntos vínculos con actividades de modelaje webcam y trabajo sexual.

Frente a estas publicaciones, González aseguró que los señalamientos son falsos y negó haber prestado servicios sexuales, trabajado como modelo webcam o tenido videos con el entonces presidente Gustavo Petro. También rechazó haber mantenido alguna relación íntima con él.

¿Qué le exige Jessica Tatiana González a Deicy Alejandra Jiménez?

En la carta, González recordó que Jiménez fue citada por la Corte Suprema de Justicia en calidad de testigo dentro de una investigación en curso, y cuestionó que difundiera sus afirmaciones a través de redes sociales en lugar de presentarlas ante las autoridades judiciales para su respectiva verificación.

Asimismo, considera que estas publicaciones afectan su intimidad, honra y buen nombre, además de contribuir a su desprestigio público. También cuestionó que se difundieran fotografías y material relacionado con su vida privada.

Por esta razón, solicitó cuatro medidas concretas:

Una retractación pública por los mismos canales y con igual visibilidad.

Una disculpa pública

El retiro de las publicaciones que incluyan sus fotografías.

El compromiso de abstenerse de realizar nuevos señalamientos en esos términos.

¿Qué acciones legales anunció si no recibe una retractación?

González fundamentó su solicitud en los artículos 15, 20 y 21 de la Constitución Política, relacionados con la intimidad, el buen nombre, la honra y el derecho a la rectificación. También mencionó la Ley 2453 de 2025, sobre violencia contra las mujeres en política.

Advirtió que, si Jiménez no cumple con lo solicitado dentro de las 48 horas siguientes a la publicación de la carta, presentará una querella por los presuntos delitos de injuria agravada, contemplados en los artículos 220 y 223 del Código Penal, y acudirá a una acción de tutela.

Adicionalmente, anunció que solicitará a las autoridades investigar si los señalamientos difundidos en redes sociales podrían responder a algún tipo de coordinación con funcionarios del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

Finalmente, manifestó que decidió hacer pública su exigencia pese al temor que, según expresó, le genera enfrentarse a personas con poder y visibilidad, y defendió su decisión como una forma de proteger su dignidad y evitar que otras mujeres tengan que demostrar públicamente aspectos de su vida privada para defender su buen nombre.