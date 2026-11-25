Fiscalía deja en firme juicio contra exescoltas del DAS por homicidio de José Antequera
La decisión de segunda instancia ratificó el llamado a juicio contra los tres exescoltas señalados como presuntos coautores del homicidio con fines terroristas del candidato presidencial de la Unión Patriótica, ocurrido en 1989.
Caracol Radio conoció en primicia que la Fiscalía General de la Nación dejó en firme el llamado a juicio a tres exescoltas del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), como presuntos coautores del asesinato del candidato presidencial de la Unión Patriótica José de Jesús Antequera, ocurrido el 3 de marzo de 1989 en el aeropuerto El Dorado de Bogotá.
Jenny Rocio Angarita
Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...