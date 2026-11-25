Caracol Radio conoció en primicia que la Fiscalía General de la Nación dejó en firme el llamado a juicio a tres exescoltas del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), como presuntos coautores del asesinato del candidato presidencial de la Unión Patriótica José de Jesús Antequera, ocurrido el 3 de marzo de 1989 en el aeropuerto El Dorado de Bogotá.