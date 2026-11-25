Justicia

El juez 101 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá admitió la acción de tutela que interpuso la defensa del expresidente Gustavo Petro contra María Claudia Tarazona, viuda del exsenador y exprecandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Esto, luego de las acusaciones sobre la presunta responsabilidad del exmandatario en el magnicidio ocurrido el sábado 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia, en Bogotá.

La tutela fue interpuesta luego de que, el pasado 17 de noviembre, Tarazona hubiera acusado a Petro, incluso de “narcopresidente”, además de atribuirle la orden del atentado que le causó la muerte a Uribe Turbay, sin que, según el apoderado del exmandatario, existieran pruebas de ello.

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Carranza, en un comunicado reciente, publicó: “La Constitución Política garantiza a toda persona la honra, el buen nombre y la presunción de inocencia (artículos 15, 21 y 29), garantías que no decaen por haber ejercido la primera magistratura del Estado, así como el sufrimiento de una víctima, digno siempre de consideración, tampoco habilita para atribuir a otro un delito que ningún juez ha declarado”.

En ese momento, le solicitó que se retractara de las graves acusaciones que, según él, estaba haciendo sin pruebas.

“Con el mayor respeto, solicito públicamente a la señora María Claudia Tarazona que se retracte de haber llamado “narcopresidente” al expresidente Gustavo Petro y de haberle atribuido la orden del homicidio de su esposo, por los mismos medios en que lo dijo. Una retractación en nada menoscaba la causa que ella defiende. Si dispone de pruebas, corresponde aportarlas a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, juez natural del expresidente por los actos de su mandato, ante la cual él responderá con todas las garantías”.

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En el auto conocido por Caracol Radio, el juez 101 de Control de Garantías le ordenó a Carranza notificar directamente a Tarazona sobre la admisión de la tutela, pues no fue posible contactarla por otro medio.

“ORDENAR al doctor PEDRO ALEJANDRO CARRANZA CEPEDA, apoderado judicial del doctor GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO, que dentro del término improrrogable de un (1) día, contado a partir de la notificación de esta providencia, proceda a efectuar directamente la notificación de la ciudadana MARÍA CLAUDIA TARAZONA acerca de la existencia e iniciación de la presente acción de tutela, para lo cual deberá poner en su conocimiento y hacerle entrega, por el medio que resulte efectivo, de copia íntegra de la demanda de tutela, sus anexos y del auto mediante el cual se avocó conocimiento de la actuación.

ORDENAR al doctor PEDRO ALEJANDRO CARRANZA CEPEDA que, dentro del mismo término, allegue al Despacho las constancias que acrediten de manera suficiente la realización y efectividad de la notificación ordenada, con indicación del medio utilizado para ello. Una vez allegada la constancia correspondiente, por Secretaría incorpórese inmediatamente al expediente y déjese la respectiva constancia, a efectos de continuar con el trámite constitucional correspondiente”, se lee en el auto.