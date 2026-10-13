JEP imputa crímenes de guerra y de lesa humanidad a 10 exFarc por delitos contra pueblos indígenas

Bogotá

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz en medio de su investigación del caso 09 que aborda los crímenes contra pueblos étnicos entre 1996 y 2016, imputó a 10 exFarc crímenes de lesa humanidad de exterminio, asesinato, desaparición forzada, traslado forzoso, tortura y persecución, además de crímenes de guerra relacionados con homicidios, desplazamientos forzados, empleo de minas antipersonal y daños al medio ambiente natural. Son más de 40 hechos ocurridos contra cinco Pueblos Indígenas.

La Jurisdicción Especial para La Paz pudo establecer que 598 de las victimizaciones registradas contra Pueblos Indígenas correspondieron a hechos atribuidos al Bloque Sur y 536 al Bloque Oriental. En total se registraron 1.134 victimizaciones contra estos Pueblos Indígenas.

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La investigación de los magistrados concluyó que los crímenes afectaron de manera directa a los Pueblos Indígenas Nükak Baká, Korebajü o Koreguaje, Siona o Zio Bain, Hitnü y Jiw, así como sus Territorios, ubicados entre la Amazonía y la Orinoquía.

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP determinó que los hechos y las conductas no amnistiables atribuidas a los bloques Sur y Oriental de las antiguas Farc se enmarcan en dos patrones de macrocriminalidad: Crímenes contra la autodeterminación, la autonomía, la cultura y el gobierno propio de los Pueblos y Territorios indígenas, derivados del ejercicio del control social y territorial, y crímenes contra la integridad física, cultural, espiritual y territorial de los Pueblos y Territorios indígenas cometidos en el contexto de las hostilidades.

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A ninguno de los 10 máximos responsables imputados por la JEP se le habían iniciado investigaciones penales en la justicia ordinaria por estos hechos.

Los comparecientes imputados deberán decidir en 30 días hábiles si reconocen o no los crímenes atribuidos por la JEP. En este tiempo podrán presentar observaciones, aportar pruebas y pronunciarse sobre su participación individual en los crímenes investigados.