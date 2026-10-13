Fiscalía citó por tercera vez a Eva Ferrer para declarar por indagación contra Verónica Alcocer

La Fiscalía General de la Nación citó por tercera vez a Eva Ferrer para que rinda declaración en el marco de la indagación que se abrió contra Verónica Alcocer, exesposa del expresidente Gustavo Petro.

La diligencia, que será presencial, fue programada para este miércoles a las 9:00 de la mañana en las instalaciones del búnker de la Fiscalía.

Esta indagación se relaciona con los audios revelados el primero de agosto, en los que la española mencionaba presuntos hechos irregulares en el Gobierno pasado.

No obstante, Ferrer no ha acudido a las dos citaciones anteriores.

La primera diligencia fue programada para el 19 de agosto y posteriormente se aplazó para el 27 del mismo mes, pero no asistió.

Luego, la diligencia se programó para el 29 de septiembre, pero la exfuncionaria del Gobierno de Gustavo Petro tampoco compareció.

La indagación se adelanta en medio de la polémica por las declaraciones relacionadas con presuntos hechos de tráfico de armas, tráfico de drogas y el supuesto ingreso de dineros ilícitos a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.