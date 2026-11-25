La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a Wilsson Ladino Vigoya, exgobernador del Vaupés, a 100 meses de prisión por el delito de peculado por apropiación en favor de terceros agravado, cometido en modalidad continuada, por irregularidades en contratos de suministro de víveres destinados a la alimentación de estudiantes en ese departamento.

La sentencia establece que las irregularidades se presentaron durante la ejecución y trámite de los contratos 020, 021, 022, 025, 026 y 068 de 2004, cuyo objeto era garantizar el suministro de alimentos para los estudiantes de los establecimientos educativos del Vaupés.

De acuerdo con la Sala, en estos negocios jurídicos se reconocieron obligaciones a favor de los contratistas por valores superiores a los que correspondían a los precios del mercado, lo que ocasionó un detrimento de los recursos públicos departamentales.

La Corte señaló que los precios de los productos fueron fijados tomando como referencia adquisiciones anteriores, sin que existieran soportes que permitieran acreditar que correspondían a los costos reales de los bienes para el año 2004.

A esto se sumó la ausencia de estudios que determinaran la conveniencia y oportunidad de los precios, la falta de actas de inicio y liquidación de los contratos, discordancias en los documentos presupuestales, inconsistencias en las garantías y otras anomalías en los procesos de selección.

Según la sentencia, estas irregularidades propiciaron el pago de sumas que excedían el costo de los alimentos adquiridos. La diferencia, financiada con recursos del departamento, terminó representando un beneficio patrimonial para los contratistas.

En el fallo, la Sala cuestionó de manera contundente la conducta del exmandatario, al advertir que las actuaciones sancionadas afectaron las expectativas de una población históricamente alejada de la presencia estatal y que debía beneficiarse de los recursos destinados a garantizar la alimentación de los menores de edad.

La Corte sostuvo que el comportamiento del entonces gobernador terminó favoreciendo intereses privados en detrimento de los derechos de los estudiantes, cuyo bienestar debía prevalecer en la contratación pública.

Sin embargo, la Sala no encontró acreditados los sobrecostos atribuidos a los contratos 023 y 024 de 2004, ni la hipótesis de la Fiscalía sobre una supuesta apropiación de víveres que figuraban como recibidos en el almacén departamental, pero que no tenían registros de entrega a las instituciones educativas.

Además de los 100 meses de prisión, la Corte impuso a Ladino Vigoya la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término, así como una multa de 438,22 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2004.

También le negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria.

Por último, al establecer la existencia de perjuicios derivados de la conducta, la Sala condenó al exgobernador al pago de $1.659.842.995 a favor del departamento del Vaupés, entidad pública que resultó perjudicada por las irregularidades.

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