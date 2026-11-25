La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exsecretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar Ramírez, por presuntos hechos de corrupción relacionados con la adjudicación irregular de la licitación de los pasaportes.

Según la investigación, Salazar Ramírez habría reabierto y adjudicado el proceso de contratación de los pasaportes sin tener competencia para ello, pese a que el entonces canciller, Álvaro Leyva Durán, había declarado desierta dicha licitación.

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De acuerdo con la investigación de la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía, el exfuncionario habría extralimitado sus funciones al emitir actos administrativos para revocar decisiones del excanciller Álvaro Leyva Durán y adjudicar el contrato a Thomas Greg & Sons.

“La investigación da cuenta de que, en ejercicio de su cargo, habría reactivado la licitación declarada desierta por el entonces canciller Álvaro Leyva Durán y entregado a un único proponente un contrato para la expedición, almacenamiento y entrega de libretas de pasaportes”, señaló la Fiscalía.

Se logró establecer que los presuntos hechos de corrupción se habrían materializado a través de tres resoluciones emitidas el 26 de febrero de 2024.

“Una revocó las decisiones que mantenían cerrado el proceso, otra terminó anticipadamente la urgencia manifiesta declarada y la tercera definió la adjudicación. Para la Fiscalía, las funciones administrativas y de coordinación institucional no le otorgaban autonomía al entonces secretario general para adoptar esas determinaciones”, explicó el ente acusador.

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Además, es investigado por la compra de tres predios rurales en el municipio de Puerto López (Meta), por un valor de 950 millones de pesos, sin que existiera una justificación financiera para esa adquisición. La compra de los inmuebles se habría realizado entre el 18 de agosto de 2022 y el 26 de febrero de 2024, periodo durante el cual también ocupó el cargo de secretario general.

“No se advierten transferencias o créditos, ni soportes bancarios o patrimoniales que respalden la compra del inmueble”, detalló la Fiscalía.

Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción lo acusó ante un juez penal de conocimiento como posible responsable de los delitos de prevaricato por acción y enriquecimiento ilícito de servidor público.