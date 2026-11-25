La nueva ruta busca ofrecer apoyo integral a las víctimas de violencia de género en La Perla de Boyacá, en medio de un preocupante aumento de feminicidios en la región.

El día 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres; las cifras en Colombia evidencian que la garantía de una vida libre de violencias continúa siendo un desafío.

Según los registros recopilados por la Defensoría del Pueblo, que contiene información de la Fiscalía General de la Nación, muestran miles de mujeres víctimas de diferentes formas de violencia durante los primeros diez meses de 2026.

De acuerdo con el balance, entre el 1 de enero y el 31 de octubre de este año se registraron 135 feminicidios, 110 tentativas de feminicidio y 25 transfeminicidios identificados por la Defensoría del Pueblo. Además, se contabilizaron 414 noticias criminales asociadas al delito de feminicidio.

Violencia intrafamiliar y delitos sexuales: las cifras en Colombia

La violencia intrafamiliar continúa siendo uno de los principales problemas. Entre enero y octubre de 2026 se reportaron 83.137 mujeres víctimas, de las cuales 10.502 eran niñas y adolescentes.

A este panorama se suman 24.454 registros de delitos sexuales contra mujeres. De ese total, 18.526 correspondieron a niñas y adolescentes, lo que evidencia la afectación que enfrentan las menores de edad.

Por otra parte, la Defensoría documentó 236 casos de explotación sexual de niñas y adolescentes durante el mismo periodo, frente a 287 registrados en todo 2025.

Guaviare concentra algunas de las tasas más altas de violencia

El balance también identifica diferencias territoriales en la incidencia de estos delitos. Guaviare presentó las tasas más altas en varios indicadores durante 2026.

En feminicidios, este departamento registró una tasa de 22,52 casos por cada 100.000 mujeres, seguido de Tolima, con 8,39; Guainía, con 6,82, y Meta, con 4,12.

En delitos sexuales, Guaviare también encabezó los registros por tasa, con 342,86 casos por cada 100.000 mujeres. Le siguieron Vaupés, Amazonas y Putumayo.

En cuanto a la trata de personas, entre enero y octubre de 2026 se identificaron 196 mujeres víctimas. Los mayores índices se presentaron en Guaviare, Amazonas, Norte de Santander y Arauca.

Comienzan los 16 días de activismo contra las violencias de género

Con la conmemoración del 25 de noviembre comienzan los 16 días de activismo contra las violencias basadas en género, una iniciativa que busca movilizar a las instituciones y a la sociedad alrededor de la prevención y eliminación de estas agresiones.

Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo hace un llamado a fortalecer las rutas de prevención, atención y protección, así como la respuesta institucional en los territorios.

Las cifras muestran que, pese a los esfuerzos, aún miles de mujeres, niñas y adolescentes continúan siendo víctimas de distintas formas de violencia en Colombia.