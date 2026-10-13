El Bureau de Medellín fue catalogado como líder en la promoción del turismo en Sudamérica en 2026

El Greater Medellín Convention & Visitors Bureau recibió el premio South America’s Leading City Tourist Board 2026. Cortesía: Alcaldía de Medellín

Medellín

Por segundo año consecutivo, el Greater Medellín Convention & Visitors Bureau recibió el premio South America’s Leading City Tourist Board 2026, que lo cataloga como el líder en la promoción del turismo para la ciudad en todo el territorio suramericano.

El reconocimiento fue entregado a la ciudad durante los World Travel Awards para el Caribe y las Américas, que tuvieron lugar en Jamaica.

¿Cuáles fueron sus competidores?

Durante los premios se presentaron propuestas de otras ciudades de Colombia como Cartagena y Bogotá, también de otras ciudades de Latinoamérica como Cuenca, Guayaquil, Lima, Quito, São Paulo, Buenos Aires y Río de Janeiro.

¿Qué reconoce este premio?

El reconocimiento South America’s Leading City Tourist Board 2026 destaca la capacidad que tiene la ciudad para promocionarse, atraer congresos y eventos, articular su ecosistema turístico y procurar que la actividad generada alrededor de los visitantes deje beneficios en el territorio.

La directora ejecutiva del Greater Medellín Convention & Visitors Bureau, Juliana Cardona Quirós, dijo que “este premio no es únicamente para el Bureau; representa el esfuerzo de un ecosistema conformado por el sector público, empresarios, prestadores de servicios turísticos, aliados y organizaciones que trabajan para que quienes nos visitan encuentren un destino preparado, competitivo y con experiencias que vale la pena compartir con el mundo”.

Para la directora del Bureau, se debe seguir trabajando para que el turismo y los eventos que llegan a Medellín se sigan traduciendo en beneficios para la ciudad.

Logros de 2026

Este reconocimiento se suma a la publicación del ranking de la International Congress and Convention Association, presentado durante IMEX Frankfurt 2026, donde Medellín pasó de 16 a 26 congresos internacionales reconocidos por ICCA.

Esa cifra equivale a un crecimiento del 62,5 por ciento, con lo que la ciudad pasó del puesto 26 al 19 en América y del 12 al 11 en Latinoamérica.

Ese ranking es uno de los referentes para analizar el desempeño de los destinos en la realización de congresos de asociaciones globales.

Adicionalmente, hace tres meses, en julio, Medellín fue elogiado por el Destination Organization Award for Global Impact 2026, otorgado por Destinations International.

Esa distinción está dirigida a organizaciones de gestión de destinos cuyas soluciones e impacto en las comunidades inspiran en la industria turística mundial.

¿Qué busca el Bureau de Medellín?

El Greater Medellín Convention & Visitors Bureau busca fortalecer la reputación de la ciudad, generar confianza en los mercados internacionales y mostrar en el exterior las oportunidades para que los viajeros, los eventos y negocios puedan llegar a la ciudad.

Esta institución es una fundación sin ánimo de lucro que tiene como objetivo promocionar a la ciudad de Medellín y más de 90 municipios antioqueños como destino turístico y lugar de congresos, ferias y convenciones.

Esta organización conecta a más de 200 empresas y organizaciones locales con la Alcaldía de Medellín y entidades como Plaza Mayor para impulsar el desarrollo económico, social y cultural de la región a través del turismo.

La representación busca que la actividad turística produzca beneficios económicos, sociales y culturales para la ciudad.