medellín, Antioquia

Un juez administrativo de Medellín negó por improcedente una acción de tutela relacionada con la situación carcelaria de Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, quien permanece recluido en la cárcel El Barne, ubicada en Cómbita, Boyacá.

La decisión fue adoptada el 18 de noviembre de 2026 por el Juzgado Veinticuatro Administrativo Oral de Medellín, mediante la Sentencia 300. El despacho determinó que la acción no cumplía el requisito de legitimación en la causa por activa, por lo que negó el amparo constitucional.

La tutela fue presentada por Cecilia Quiroz, quien manifestó actuar en nombre de la Veeduría Ciudadana Dignidad y Derechos Humanos y como agente oficiosa de Quintero. La solicitud estaba dirigida contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y buscaba la protección del derecho fundamental de petición.

La solicitud para trasladarlo a una cárcel de Antioquia

El caso se remonta al 30 de octubre, cuando el Juzgado Primero Penal del Circuito de Medellín revocó la detención domiciliaria que cumplía Quintero y ordenó su reclusión en un establecimiento penitenciario.

Ese mismo día fue trasladado a la cárcel El Barne, en Cómbita, Boyacá. Posteriormente, su abogado defensor, Felipe Alzate Gómez, solicitó al INPEC y a la Gobernación de Antioquia que gestionaran un cupo en la cárcel departamental Yarumito, en Itagüí.

La defensa argumentó que su representado enfrentaba condiciones particulares de seguridad por su vínculo familiar con el exalcalde Daniel Quintero y la exposición pública del proceso judicial. Como alternativa, pidió que fuera ubicado en un establecimiento con un pabellón especial para servidores públicos.

Sin embargo, la Gobernación de Antioquia emitió un concepto desfavorable a esa solicitud. La Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz consideró que las condiciones de seguridad expuestas por la defensa no eran compatibles con la capacidad operativa de Yarumito, establecimiento de seguridad mínima.

¿Qué decidió el juzgado?

En la sentencia del 18 de noviembre, el Juzgado 24 Administrativo Oral de Medellín resolvió negar por improcedente la tutela debido a la falta de legitimación en la causa por activa de quien la presentó.

En otras palabras, el despacho no encontró acreditada la facultad de Cecilia Quiroz para promover esa acción constitucional en las condiciones planteadas.

La decisión no representa un pronunciamiento de fondo sobre si Miguel Quintero debe permanecer en Cómbita o si tiene derecho a ser trasladado a otro establecimiento penitenciario. Tampoco modifica la medida de aseguramiento ordenada por la justicia penal.

El fallo dispone notificar a las partes y establece que, si no es impugnado, el expediente deberá remitirse a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

La investigación contra Miguel Quintero

Miguel Andrés Quintero Calle es investigado por presuntas irregularidades en seis contratos celebrados entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, durante 2020 y 2021.

La Fiscalía le imputó los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. El ente acusador estima que el posible detrimento patrimonial supera los 2.481 millones de pesos.

Quintero no ha sido condenado y el proceso penal continúa en curso.