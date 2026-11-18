Medellín

Este jueves 19 de noviembre, Medellín será escenario de una nueva jornada de movilización social en el marco del paro nacional convocado por organizaciones sindicales, sociales y educativas. Las protestas están impulsadas por diversos sectores para manifestar su rechazo a políticas económicas y exigir soluciones frente a las dificultades en la prestación de los servicios de salud de los docentes.

Para el desarrollo de la jornada, las convocatorias contemplan múltiples puntos de concentración en la ciudad desde las primeras horas de la mañana. Entre los principales sitios de reunión anunciados se encuentran la Sede de ADIDA, el Parque Obrero en el barrio Boston, la Universidad de Antioquia, el Centro Comercial Aventura y el Parque de los Deseos.

Recorrido oficial y horarios previstos

El inicio de las concentraciones está previsto desde las 9:00 a. m. en los parques y hacia las 10:00 a. m. en las sedes principales. El recorrido trazado contempla que los manifestantes avancen desde estos puntos para converger y marchar por la Carrera 43 (Girardot), continuando por la Avenida La Playa (Calle 52) y la Avenida Oriental (Carrera 46) en sentido sur, hasta empalmar con la Calle San Juan (Calle 44) y finalizar en la Plaza de las Luces (La Alpujarra).

Ante posibles alteraciones en la movilidad y cierres viales en estos corredores estratégicos, las autoridades locales recomiendan a la ciudadanía calcular tiempos adicionales para sus desplazamientos y consultar los canales oficiales sobre el estado del tránsito.

Posición de la Alcaldía sobre la movilidad y la protesta

Frente a las marchas y los trayectos previstos, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, señaló que si se trata de una protesta pacífica habrá un respeto absoluto por parte de las autoridades. Sin embargo, el mandatario advirtió enfáticamente que no hay autorización para bloquear vías ni afectar a la ciudadanía que no marcha.

El alcalde hizo un llamado a la convivencia y al respeto mutuo, recordando que así como se garantiza el derecho a la manifestación, también se debe proteger el derecho de la gran mayoría de los ciudadanos a transitar libremente para llegar a sus trabajos, citas médicas o centros de estudio.

Concentraciones en el Urabá antioqueño

Además de las movilizaciones previstas en el Valle de Aburrá, la jornada de paro nacional también tendrá presencia en las regiones del departamento. En la subregión del Urabá antioqueño, los sectores convocantes programaron una concentración principal en el municipio de Apartadó, la cual está prevista para iniciar a las 8:00 a. m. en el Centro Comercial Nuestro Urabá.