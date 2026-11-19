Medellín

Este miércoles se reportaron intensas lluvias en Medellín que elevaron el nivel de dos quebradas a rojo por la cantidad de agua que generó el desbordamiento de las quebradas La Presidenta, La Poblada y La Escopetería que inundó varias vías en el sector de El Ponblado por la Av. Las Vegas a la altura de Monterrey. Además, los afluentes Altavista, La 33 y La Guayabala estuvieron en alerta naranja.

Según el reporte de la alcaldía, se registraron inundaciones en los sectores de Patio Bonito, la avenida Las Vegas, la glorieta de Monterrey, la Av. El Poblado con la calle 14 a la altura de Castropol. En la Av. Guayabal por el zoológico. En la 80 con la Loma de Los Bernal y en Las Palmas en la doble Calzada.

“El desbordamiento afectó la glorieta de Monterrey y parte de la carrera 46. Toda la institucionalidad, movilidad hizo el cierre inmediatamente, acompañada de bomberos y se hizo la limpieza de los sumideros, logrando evacuar el agua represada”, agregó Carlos Quintero, director del DAGRD.

Por estas inundaciones hubo cierre preventivo de las vías, lo que generó un impacto negativo en la movilidad en cuanto a los trancones, por lo que fue necesario activar un plan con agentes de tránsito para regular la movilidad.

Durante el momento más intenso del aguacero, se suspendió el servicio comercial de los cables de la línea M (Miraflores - Trece de Noviembre) Y Línea H (Oriente - Villa Sierra), (San Javier - La Aurora), Línea L (Santo Domingo - Arví)