Medellín y Antioquia llevaron a Francia una misión de Turismo Responsable, Comunitario y Cultura

Misión de Turismo Responsable, Comunitario y Cultural de Medellín y Antioquia en Francia. Cortesía: Bureau Medellín

Medellín

Una misión integrada por delegados del Bureau de Medellín y Antioquia, Comfama, Proantioquia, Comás Urbano, el Clúster de Turismo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, visitó Nantes y París para mostrar el trabajo en Turismo Responsable, Comunitario y Cultural, TRECC, en esas ciudades francesas.

Esta misión internacional hace parte de una agenda estratégica orientada a conectar el destino con referentes globales en turismo sostenible, innovación cultural y desarrollo territorial.

La visita se articuló con instituciones y organizaciones francesas especializadas en turismo, cultura y desarrollo de territorios.

Como parte del trabajo se lograron intercambios de alto nivel que buscaron proyectar oportunidades reales de cooperación para Medellín y Antioquia.

Turismo del Futuro

La visita que realizó este grupo de delegados, buscó la construcción de relaciones de valor con actores globales, abriendo caminos para la atracción de visitantes, inversión y conocimiento para un turismo responsable y bajo las nuevas tendencias del mundo.

Turismo sostenible

Se busca que esta región avance y evolucione hacia modelos más conscientes, sostenibles y centrados en la experiencia de los visitantes.

Este departamento y en especial la ciudad pretenden consolidarse como un ecosistema turístico de talla mundial construido desde la articulación entre lo público, lo privado y las comunidades.

Destino de talla mundial

Para Juliana Cardona Quirós, directora ejecutiva del Bureau, “Lo que vimos en Nantes y París no es lejano a lo que queremos para Medellín y Antioquia. Es, de hecho, el camino que debemos seguir si queremos posicionarnos como un destino de talla mundial. Lo más importante es entender que el turismo no se promociona solamente, se construye. Y se construye cuando hay una visión compartida, cuando se trabaja de manera articulada y cuando se entiende que cada acción debe generar valor para el territorio y para su gente”.

Como parte de la programación hubo encuentros con redes territoriales, oficinas de turismo, organizaciones culturales y entidades que han logrado integrar el turismo con el desarrollo económico y social de sus territorios.

Lo que viene a futuro

Luego de esta misión se construyen alianzas que fortalecen la oferta turística de Medellín y Antioquia, especialmente en segmentos como turismo cultural, creativo y de experiencias con propósito, cada vez más valorados por los mercados internacionales.

El objetivo es que el turismo sea adoptado como un trabajo de todos, entendiendo que el posicionamiento del destino no depende de una sola entidad, sino de la capacidad de construir una visión compartida y ejecutar de manera articulada.