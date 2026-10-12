Australiano fue atacado con arma blanca en Medellín tras asistir al festival EDC

Medellín

Un australiano de 46 años permanece bajo pronóstico reservado en un centro asistencial de Medellín, luego de ser víctima de un violento ataque con arma cortopunzante en el barrio Laureles, durante la madrugada del domingo 11 de octubre.

La víctima fue identificada como Frank Stephen Ramírez, quien habría asistido al festival de música electrónica EDC realizado en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, antes de ser encontrado gravemente herido cerca de su lugar de residencia.

De acuerdo con los primeros reportes, el extranjero presentaba 25 heridas en diferentes partes del cuerpo, varias de ellas en el tórax, por lo que tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica de urgencia.

Detalles del caso

El caso fue reportado hacia las 4:42 a.m. , cuando la línea de emergencias 123 recibió una alerta sobre la presencia de un hombre extranjero con múltiples lesiones provocadas por arma blanca en este sector del occidente de Medellín.

Tras recibir el llamado, una patrulla de la Policía Nacional acudió al lugar y, ante la gravedad de las heridas, trasladó al australiano en un vehículo institucional hasta un centro asistencial, donde recibió atención médica especializada.

El hombre permanece hospitalizado bajo pronóstico reservado, mientras el personal médico monitorea su evolución después del procedimiento quirúrgico.

Las circunstancias en las que ocurrió la agresión aún son materia de investigación. Sin embargo, una de las principales hipótesis apunta a un posible intento de hurto.

Como parte de las labores investigativas, los organismos judiciales adelantan la revisión de cámaras de seguridad públicas y privadas del sector para reconstruir los movimientos del extranjero antes de la agresión y establecer cómo ocurrieron los hechos.

Asimismo, los investigadores buscan identificar un vehículo mencionado por un testigo, que podría aportar información relevante para esclarecer lo sucedido.