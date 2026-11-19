Antioquia

El frente 36 de las disidencias fue reactivado en Antioquia a mediados del 2018, por alias Cabuyo, abatido en el 2022 en el municipio de Barbosa, norte del Valle de Aburrá. En ese momento, cuatro personas con el alias de Primo se hacían camino en la estructura que decidió rearmarse tras el acuerdo de paz del 2016.

Los alias eran “Primo Rogli”, “Primo Carro”, “Primo Sangre” y quizás el que mayor reconocimiento mediático tuvo alias “Primo Gay”. Todos estuvieron relacionados con parentescos familiares; eran primos entre sí, incluido alias “Cabuyo”. También con arraigo en el norte de Antioquia. Así las cosas, con la detención de Neider Yesid Uñates, se da por terminado un clan familiar que sembró el terror durante varios años en poblaciones como Ituango, Briceño, Anorí, Campamento, Angostura, Yarumal, Cáceres y Amalfi, entre otros. Algunos integraron el frente 18, 34 y el 36. Algunos abatidos y otros tras las rejas.

El primero, con el alias de “Primo”, que salió de circulación armada, fue alias “Primo Rogli”, quien en el 2023 murió en medio de un combate con el Ejército en el sector conocido como El Puente del Beso, sector Las Agüitas de Ituango. En esa misma confrontación murieron los soldados Yeferson Andrés García Marulanda y Luis Alberto Cárdenas Guzmán.

Alias Primo Rogli- fotos cortesía Ampliar Alias Primo Rogli- fotos cortesía Cerrar

Este cabecilla formó parte de la comisión mixta 18 y 36 cuando eran aliados y antes de que el primero se adhiriera a “Iván Mordisco” y el segundo con alias “Calarcá”. A alias “Primo Rogli” se le señaló del homicidio de un líder social y el desplazamiento de otro en Ituango.

El otro es “Primo Carro”, quien en el 2025 fue capturado en el Carmen de Atrato, departamento del Chocó, en límites con Antioquia, donde estaba reactivando el frente 34. En esa acción de la fuerza pública también fue detenido alias Darlinson, quien por ser gestor de paz quedó en libertad; “Primo Carro” continúa detenido.

Alias Primo Carro - foto cortesía Ampliar Alias Primo Carro - foto cortesía Cerrar

El tercer Primo de ese clan era “Primo Sangre”, dado de baja por la policía a finales del mes de octubre de 2026 en el corregimiento de San Cristóbal de Medellín, donde estaría haciendo tránsito para luego pasar al Carmen de Atrato a integrarse la frente 34. En la acción estatal capturaron a tres personas e incautaron varias armas, entre ellas un fusil. Ese día fue el megaoperativo liderado por el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella. Era jefe de comisón del 36.

Y el último que cayó ante la fuerza del Estado es “Primo Gay”. Exacabecilla de los frentes 5 y 36 de las disidencias y desde el pasado 7 de agosto había sellado una alianza con el Clan del Golfo, desde ese momento conformó las filas y portó el brazalete del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia.