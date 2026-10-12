2.600 ayudas humanitarias han sido entregadas a familias afectadas por lluvias en Medellín

Medellín

Las fuertes lluvias que azotaron a Medellín el pasado viernes 9 de octubre dejaron un balance de 383 familias afectadas, equivalentes a 1.037 personas, principalmente en sectores del occidente de la ciudad, donde las autoridades continúan atendiendo las emergencias y adelantando trabajos para recuperar las zonas impactadas.

De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, las intervenciones se concentran en cinco sectores priorizados: La Iguaná, El Pesebre, Blanquizal, Olaya Herrera y El Morro, en donde las autoridades han entregado 2.681 ayudas humanitarias, entre mercados, kits de aseo, utensilios de cocina, colchonetas, cobijas, sábanas y almohadas, con el propósito de atender las necesidades más urgentes.

Además, se han entregado 86 kits escolares y 15 uniformes para facilitar el regreso a clases de los estudiantes afectados, los equipos de atención han realizado intervenciones de apoyo psicológico y se han distribuido 68 kits de alimentación para perros y gatos.

La administración distrital informó que los organismos encargados de las labores de limpieza han realizado más de 47 viajes en volquetas, logrando retirar 736 metros cúbicos de lodo y residuos voluminosos, además de siete metros cúbicos de residuos ordinarios.

“La idea es recuperar los servicios públicos, la normalidad en el territorio y, por supuesto, identificar situaciones de riesgo para que podamos actuar, atender estas situaciones y mantener la seguridad de la gente en el territorio”, explicó la secretaria de Medio Ambiente de Medellín, Marcela Ruiz.

Barrios de Medellín continúan con dificultades en el suministro de agua y energía

Las lluvias también ocasionaron afectaciones en la infraestructura de servicios públicos, especialmente en las redes de acueducto y energía.

EPM informó que finalizaron las reparaciones del sistema de acueducto que abastece a los barrios del circuito La Quiebra. Sin embargo, los sectores de Juan XXIII y La Divisa, así como algunas zonas de Olaya Herrera, continúan con dificultades en el suministro de agua potable.

Para garantizar el abastecimiento de las comunidades, se mantiene carrotanques en los sectores afectados mientras avanzan los trabajos de rehabilitación de la infraestructura.

Entretanto, en el corregimiento de San Cristóbal continúan las labores para restablecer el servicio de energía eléctrica.

Las autoridades distritales aseguraron que mantendrán los equipos de atención en los sectores afectados, mientras avanzan las labores de recuperación y se evalúan las condiciones de riesgo de las viviendas y espacios públicos.