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11 oct 2026 Actualizado 18:13

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Costarricense murió durante el festival de música electrónica EDC en Medellín

Las autoridades investigan las causas del fallecimiento de Ismael Gerardo Méndez Huertas.

Electric Daisy Carnival Medellín 2026. Foto: Cortesía.

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Un ciudadano costarricense de 27 años falleció luego de presentar una emergencia médica mientras asistía al festival de música electrónica Electric Daisy Carnival (EDC), realizado en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, en Medellín.

La víctima fue identificada como Ismael Gerardo Méndez Huertas, quien en la noche del sábado 10 de octubre fue encontrado inconsciente y con dificultades para respirar al interior del escenario donde se desarrollaba el evento musical.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el joven fue auxiliado por personal de los organismos de socorro que atendían el festival. Debido a su estado de salud, fue trasladado en ambulancia hasta el servicio de urgencias de un centro asistencial de Medellín.

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Pese a recibir atención médica, el extranjero falleció horas después debido a las complicaciones que presentó su estado de salud.

Según los primeros informes, Méndez Huertas habría ingresado al hospital con un cuadro clínico presuntamente asociado a una sobredosis, hechos que permanecen bajo análisis de las autoridades.

Investigan las causas de la muerte del extranjero en Medellín

Las circunstancias que rodearon el fallecimiento del ciudadano costarricense son materia de investigación. Por ahora, se espera que los análisis médico-legales permitan establecer la causa exacta de su muerte y determinar si estuvo relacionada con el consumo de alguna sustancia.

El hecho ocurrió durante el Electric Daisy Carnival (EDC) Medellín, uno de los festivales de música electrónica que reúne a miles de asistentes nacionales y extranjeros en la capital antioqueña.

Laura Sampedro

Laura Sampedro

Comunicadora social y periodista con enfoque en territorio, género y derechos humanos. Con formación...

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