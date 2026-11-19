Antioquia

Tras el traslado de Neider Yesid Uñates, alias ‘Primo Gay’, a la cárcel La Picota de Bogotá, el abogado del cabecilla, Miguel Perdomo, explicó que por ahora el INPEC no ha manifestado alguna restricción especial para el detenido en el pabellón de máxima seguridad.

El jurista también manifestó que por el momento están analizando la carpeta con los presuntos delitos que la fiscalía le imputó al excabecilla de los frentes 36 y 5 de las disidencias y el Clan del Golfo. Asegura que por ahora no se contempla llegar a un preacuerdo y manifiesta que de varias acciones de las cuales le acusan, no es el responsable.

Entre ellas, el ataque al helicóptero de los Estados Unidos en el que la policía antinarcóticos desarrollaba actividades, en el que murieron 13 policías en el municipio de Amalfi.

“La verdad, no tengo conocimiento de que tenga algún requerimiento, entonces no sabría decirle, pero por el momento la defensa no conoce ningún requerimiento que esté hecho por parte del gobierno de los Estados Unidos”, manifestó el abogado defensor de alias Primo Gay.

El judicializado cabecilla también ha manifestado a su abogado que niega su participación en el secuestro, tortura y asesinato del periodista Mateo Pérez en el municipio de Briceño.

“Bueno, hay muchos casos en los que él no los reconoce. Y frente a los hechos relacionados con el helicóptero, entendemos la gravedad de lo ocurrido y expresamos nuestro respeto a las víctimas y sus familiares. Sin embargo, desde la defensa, consideramos que cualquier atribución de responsabilidad penal debe estar respaldada por los elementos probatorios concretos y debidamente valorados dentro del proceso”.

Por ahora, alias ‘Primo Gay’ está recluido en la Picota de Bogotá a la espera de que se desarrolle el juicio en su contra.