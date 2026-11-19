Remedios- Antioquia

La noche de este miércoles se reportó la incursión armada de un grupo ilegal en el sector Llano de Córdoba del área urbana del municipio de Remedios en el Nordeste de Antioquia.

Fuentes de la zona contaron a Caracol Radio que un grupo indeterminado de personas armadas ingresó al sector y realizó disparos en el caserío. Se desconoce si hay personas heridas o fallecidas. Al parecer, los ilegales habrían requisado a las personas. La policía reaccionó y controló la situación.

Al parecer, una persona que hizo parte del Clan del Golfo y que hoy integra las filas guerrilleras estaría liderando la incursión con señalamientos de presuntos integrantes del autodenominado (EGC).

En una publicación en el estado de WhatsApp del alcalde de Remedios Albeiro Arenas Molina, escribió: “Lamento mucho la situación de nuestro municipio; con la ayuda de DIOS saldremos de esta situación tan compleja. Por favor, nuestra comunidad, resguardarse mientras nuestra fuerza pública controla la situación; esperamos esperanzados en retornar La Paz en nuestro territorio”.

La balacera se reportó en inmediaciones de la institución educativa Llano de Córdoba. Se espera que llegue la luz del día para analizar si la incursión armada y la respuesta estatal afectaron las instalaciones.

Ese sector, conocido como Llano de Córdoba, en el año 2025 estuvo marcado por una racha violenta; en esa zona se reportaron más de diez homicidios de jóvenes.

Se espera que las autoridades entreguen un reporte oficial de esta alteración al orden público.