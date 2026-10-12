Policía intensifica operativos contra el homicidio, la extorsión y el hurto en Barranquilla

La Policía Metropolitana de Barranquilla intensificó su ofensiva contra la criminalidad mediante los Bloques de Defensa para la Seguridad Urbana, una estrategia que concentra las capacidades institucionales en la prevención del delito, las intervenciones focalizadas y la captura de personas vinculadas a actividades criminales. Las acciones están dirigidas principalmente a combatir el homicidio, la extorsión y el hurto en la capital del Atlántico y su área metropolitana.

La brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro, comandante de la Policía Metropolitana, aseguró que los operativos buscan debilitar las estructuras delincuenciales y evitar que la ciudadanía sea víctima de hechos violentos.

“No vamos a permitir que la delincuencia imponga el temor”

“Le estamos cerrando el cerco al delito. Trabajamos de manera contundente y articulada para afectar las estructuras criminales y capturar a quienes se dedican a cometer hechos delictivos en Barranquilla y su área metropolitana. No vamos a permitir que la delincuencia imponga el temor en nuestras comunidades; seguiremos en las calles, actuando con determinación para proteger a nuestros ciudadanos”, señaló la uniformada.

Según la oficial, las unidades policiales adelantan labores de inteligencia e investigación criminal, además de intervenciones coordinadas con otras autoridades para identificar y capturar a los responsables de delitos.

La estrategia cuenta con el apoyo de la Alcaldía de Barranquilla, a través de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, con el propósito de fortalecer la respuesta institucional en los sectores priorizados. La Policía anunció que mantendrá el despliegue de sus capacidades operativas y humanas para enfrentar las amenazas contra la seguridad y la convivencia.

Finalmente, las autoridades invitaron a la comunidad a denunciar cualquier hecho delictivo o suministrar información que permita identificar a los responsables. Para ello, habilitaron la línea contra el crimen 317 896 5523 y la línea de emergencias 123, con garantía de reserva para quienes aporten información.