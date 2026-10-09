Barranquilla cuenta con una nueva oficina de la Interpol en el Comando de la Policía Metropolitana

Con una nueva oficina de la Interpol en el Comando de la Policía Metropolitana, Barranquilla sigue robusteciendo sus capacidades para enfrentar el crimen organizado y, además, los delitos trasnacionales. El alcalde Alejandro Char puso a disposición las nuevas instalaciones.

“Y nosotros vamos a seguir poniendo los recursos y todas las herramientas que sean necesarias para fortalecer la seguridad. ¡Aquí el miedo está cambiando de bando y no vamos a parar hasta devolverles la tranquilidad a los barranquilleros!”, dijo Char.

La nueva oficina podrá tener cooperación internacional

La nueva oficina de la Interpol podrá tener cooperación policial internacional frente a los delitos que se requiere intercambio de información y coordinación entre las autoridades de diferentes países.

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“Y la cooperación internacional ya no es complementaria, ya es un tema que se vuelve muy esencial, siendo de esta manera la forma como realmente podemos anticipar cualquier movimiento criminal, sobre todo de foráneos, evitando de esta manera que se establezcan o se fortalezcan esas redes criminales”, dijo el subdirector de la Policía, el mayor general Norberto Mujica