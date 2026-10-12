Isa Daes y el Carnaval de Barranquilla conquistaron Nueva York al ritmo del folclor

La lluvia no impidió que el Carnaval de Barranquilla se tomara las calles de Nueva York. Este domingo 11 de octubre, Isabella Daes García, reina infantil de la fiesta para el periodo 2026-2027, se convirtió en una de las protagonistas del desfile del Día de la Hispanidad, que recorrió la emblemática Quinta Avenida de Manhattan ante la mirada de miles de espectadores.

Vestida de alegría y al frente de una delegación multicolor, Isa cautivó al público con sus movimientos y su energía, mientras los tambores y las expresiones folclóricas del Caribe colombiano acompañaban el recorrido. A pesar del aguacero que cayó durante buena parte de la jornada, la presencia de los bailarines y el entusiasmo de la pequeña soberana animaron a los asistentes, entre ellos numerosos latinoamericanos que encontraron en la celebración una oportunidad para reencontrarse con sus raíces.

El folclor barranquillero brilló en la Gran Manzana

Con el paso de la jornada, la lluvia comenzó a disminuir y permitió apreciar con mayor claridad el despliegue de colores, música y tradición de la representación barranquillera. La participación colombiana despertó también la curiosidad de espectadores de otras nacionalidades, que se acercaron a conocer las danzas y manifestaciones culturales que distinguen al Carnaval.

La agenda festiva había comenzado la noche del sábado en Times Square, con una Guacherna que reunió a participantes y asistentes alrededor de los ritmos tradicionales de Barranquilla. El encuentro sirvió como antesala del desfile dominical y llevó una muestra de la celebración caribeña a uno de los espacios más reconocidos de la ciudad estadounidense.

La presencia de Isabella Daes García y de la delegación del Carnaval reafirmó el papel de esta fiesta como símbolo de identidad y conexión para los colombianos que viven en el exterior. En medio de la lluvia neoyorquina, la música y el baile llevaron un mensaje de orgullo cultural que resumió el espíritu de la jornada: en Barranquilla se baila así.