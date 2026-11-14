Sebastián Viera no continuará como DT del Junior de Barranquilla

Luego de terminar su participación en la Liga colombiana 2026-II, Junior de Barranquilla anunció la salida del uruguayo Sebastián Viera. El exarquero, ídolo de la institución, terminaba su contrato en el presente año, aunque había expresado su deseo de continuar al frente del equipo.

“Junior F.C. informa a la opinión pública, a los medios de comunicación y a sus aficionados, que el vinculo contractual con Sebastián Viera y los integrantes de su cuerpo técnico ha finalizado”, informó el cuadro barranquillero a través de un comunicado.

Y añade: “La institución agradece a Sebastián y a cada uno de los miembros de su equipo de trabajo por la disposición, el compromiso y la dedicación demostrados durante su tiempo al servicio de Junior F.C”.

“Les expresamos nuestro reconocimiento por el camino compartido y les deseamos lo mejor en los nuevos retos y desatios que emprendan, tanto en el ambito profesional como personal”, concluye el comunicado del equipo.

Viera se encontraba al frente del Junior desde el pasado 1 de septiembre, reemplazando en el cargo a su compatriota Alfredo Arias, quien se consagró bicampeón con el equipo barranquillero.

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