Asesinan a un hombre de 27 años mientras lavaba una moto en Soledad

En Nariño fue asesinado el concejal Carlos César Camacho. | Foto: Caracol Radio Pasto

Un nuevo homicidio con arma de fuego se registró este sábado 14 de noviembre en el municipio de Soledad, Atlántico. La víctima fue identificada como Brayan Jesús Rodríguez Catalán, de 27 años, conocido con el alias de ‘Brayan’.

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De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hombre se encontraba lavando una motocicleta frente a su residencia, ubicada en la calle 59H1 con carrera 4A, en el barrio Villa Carmen, etapa 2, cuando fue abordado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta.

Según la información preliminar, el parrillero desenfundó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones, sin mediar palabra, causándole la muerte.

Investigan posibles amenazas previas

Dentro de las primeras indagaciones, las autoridades conocieron que la víctima habría sostenido discusiones días antes con varias personas de nacionalidad venezolana, quienes, presuntamente, mantenían amenazados a residentes del sector.

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Según la información recopilada en el lugar, estas personas residían frente a la vivienda de Rodríguez Catalán y se habrían marchado del inmueble el día anterior al homicidio.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer los móviles del crimen e identificar a los responsables.