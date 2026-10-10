Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

10 oct 2026 Actualizado 14:42

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Barranquilla

General Sandra Rodríguez, primera mujer al mando de la Policía Metropolitana de Barranquilla

La brigadier general liderará las estrategias contra el homicidio, la extorsión, el narcotráfico y el hurto en Barranquilla y su área metropolitana.

Foto: cortesía.

Foto: cortesía.

Foto: cortesía.
Barranquilla
Añadir Caracol Radio en Google

La brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro asumió el mando de la Policía Metropolitana de Barranquilla, convirtiéndose en la primera mujer en liderar esta unidad policial. La oficial llega con el compromiso de fortalecer las estrategias de seguridad, combatir las estructuras criminales y garantizar la convivencia ciudadana en Barranquilla, Soledad y los demás municipios del área metropolitana.

Su gestión estará enfocada en fortalecer las capacidades de prevención, inteligencia, investigación criminal y operaciones policiales para anticipar y enfrentar las diferentes manifestaciones del delito. Entre las prioridades de su comandancia se encuentran la lucha contra el homicidio, la extorsión, el tráfico de estupefacientes y el hurto, así como la identificación y judicialización de los integrantes de las organizaciones criminales que afectan la seguridad del territorio.

Coordinación con autoridades y comunidades

La nueva comandante también impulsará el trabajo articulado con las autoridades político-administrativas, los organismos de seguridad y la ciudadanía, con el propósito de fortalecer la prevención, anticipar riesgos y responder de manera efectiva a las necesidades de seguridad de los habitantes del área metropolitana.

Más información

Rodríguez Castro cuenta con más de 30 años de trayectoria en la Policía Nacional y experiencia en dirección policial, seguridad ciudadana y planeación estratégica. Su llegada al cargo representa un nuevo capítulo para la institución en Barranquilla, con el desafío de reforzar las acciones contra el delito y mejorar las condiciones de seguridad para residentes y visitantes.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de trabajar contra las estructuras delincuenciales, proteger la vida y fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana en la capital del Atlántico y sus municipios vecinos.

Jesús Uribe

Jesús Uribe

Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado