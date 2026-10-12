Estados Unidos financiará estudios para un centro de datos de IA en el Atlántico

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, estrecha la mano de Luis Méndez, subsecretario adjunto para América del Sur del Departamento de Estado de EE. UU. A su lado, Hugo Guevara, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia. Foto: Gobernación del Atlántico.

En un paso decisivo para la transformación digital y el desarrollo económico de la región, la Gobernación del Atlántico suscribió un acuerdo de subvención no reembolsable con la Agencia de Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos (USTDA, por sus siglas en inglés).

Los recursos, que ascienden a USD 1.002.285, financiarán los estudios de viabilidad técnica, financiera y ambiental para el desarrollo de un Centro de Datos de Hiperescala (Hyperscale Data Center) y la expansión de la red departamental de banda ancha en fibra óptica.

La iniciativa busca consolidar al Departamento del Atlántico y a su capital, Barranquilla, como un referente regional en infraestructura digital y procesamiento de datos.

El territorio cuenta con ventajas estratégicas: una ubicación privilegiada sobre el Caribe y la llegada directa de cables submarinos de fibra óptica que lo conectan con el resto de las Américas.

Fortalecer una relación con los Estados Unidos

Sobre esta base, los estudios permitirán estructurar un proyecto capaz de atraer inversiones de gran escala en tecnología, servicios en la nube e inteligencia artificial.

“Esta alianza estratégica con el Gobierno de los Estados Unidos marca un antes y un después para nuestro departamento. No hablamos solo de infraestructura, estamos preparando al Atlántico para competir en la economía global del conocimiento, atraer inversión extranjera directa de las grandes compañías tecnológicas y generar empleo de alto valor agregado para nuestra gente”, afirmó el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa.

Este acuerdo concreta la visión del Plan de Desarrollo Departamental “Atlántico para el Mundo”, que concibe la diplomacia subnacional como una herramienta al servicio del desarrollo regional.

La cooperación con la USTDA tiene el propósito de fortalecer una relación con los Estados Unidos que trascienda lo institucional y se proyecta en alianzas multiactor: articula al Gobierno departamental con agencias federales estadounidenses, el sector privado tecnológico, la academia y los actores del ecosistema productivo local.

El proyecto busca atraer grandes inversiones tecnológicas, impulsar la formación especializada en inteligencia artificial, ciberseguridad y computación en la nube, y posicionar al Atlántico como un centro estratégico de conectividad y datos para Colombia, América Latina y el Caribe.