Ascienden a 76 las mujeres asesinadas en el Atlántico en 2026: murió cajera baleada en supermercado

La Policía Metropolitana de Barranquilla confirmó la muerte de Gellis Julieth Rambao Martínez, de 34 años, quien había resultado herida a bala durante un ataque registrado el pasado 9 de noviembre en un supermercado Olímpica, ubicado en la calle 17 con carrera 25, en el barrio Rebolo, en el suroriente de la ciudad.

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La mujer fue trasladada inicialmente al Camino Simón Bolívar y posteriormente remitida al Hospital General de Barranquilla, donde permaneció 5 días hospitalizada y falleció durante la mañana de este sábado, 14 de noviembre, debido a la gravedad de las heridas.

Cámaras registraron al presunto responsable

De acuerdo con la información recopilada por las autoridades, el hombre que habría disparado contra la cajera quedó registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento comercial.

Las primeras indagaciones indican que el presunto agresor llegó como parrillero en una motocicleta AX4 de color negro. Después de cometer el ataque, huyó del lugar junto con su cómplice en el mismo vehículo.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado qué hipótesis manejan frente a este hecho violento ni cuáles habrían sido los móviles del ataque.

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Ya son 76 las mujeres asesinadas en el Atlántico

Con el fallecimiento de Gellis Julieth, asciende a 10 el número de mujeres asesinadas durante noviembre en Barranquilla y su área metropolitana.

Además, de acuerdo con el consolidado entregado, ya serían 76 las mujeres asesinadas en el departamento del Atlántico en lo corrido de 2026.