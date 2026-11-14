Alcaldía de Barranquilla realizó consejo de seguridad tras el asesinato de 32 mujeres

Ante las preocupantes cifras de violencia contra las mujeres, la Alcaldía de Barranquilla adelantó un consejo de seguridad distrital para analizar los recientes homicidios y feminicidios registrados en la ciudad y fortalecer las estrategias institucionales de prevención y protección.

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El encuentro se desarrolló en medio de un panorama alarmante: de las 75 mujeres asesinadas en lo corrido de 2026 en el Atlántico, 32 han sido víctimas en Barranquilla. Durante la mesa de trabajo se revisaron las estadísticas, la caracterización de los casos y las acciones necesarias para mejorar la respuesta de las autoridades.

Fortalecen rutas de atención

En la reunión participaron fiscales especializados, comisarios de familia, la Oficina de la Mujer, Equidad y Género, la Policía Metropolitana y las Fuerzas Militares. Las entidades asumieron compromisos para mantener una comunicación permanente y fortalecer la articulación en materia de prevención y atención.

La Administración distrital también puso a disposición los 17 comisarios de familia para atender los casos y facilitar la activación de las rutas de protección. Por su parte, la jefa de la Oficina de la Mujer, Equidad y Género, Helda Marino Mendoza, destacó la importancia de trabajar conjuntamente para proteger la vida y los derechos de las mujeres.

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Intensifican jornadas en los barrios

Estas acciones se complementan con una agenda de sensibilización que se extenderá hasta el 10 de diciembre, con jornadas de atención, ferias de servicios y espacios pedagógicos en diferentes sectores de Barranquilla.

La programación contempla actividades en barrios como Santo Domingo, El Bosque, Villate, 7 de Abril, Nueva Colombia, Carrizal y Caribe Verde, además de talleres sobre masculinidades no violentas, prevención del acoso sexual y derechos de las mujeres.

El Distrito también anunció una movilización social e institucional el próximo 25 de noviembre, acompañada de un mural por la vida de las mujeres, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.