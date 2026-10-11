Defensoría exige investigar atentado contra guardianes del INPEC en Barranquilla

La Defensoría del Pueblo rechazó el atentado contra los dragoneantes Shirly Dallana Acosta Marroquín y Daniel Steven Tapiero Alférez, quienes resultaron heridos cuando salían de su turno en la cárcel El Bosque, en Barranquilla. La entidad también condenó las amenazas contra el presidente de la República, el ministro de Justicia, el director del INPEC y otros funcionarios penitenciarios.

En un comunicado publicado este domingo 11 de octubre, la Defensoría advirtió que las intimidaciones se producen en medio de las medidas de seguridad adoptadas por el Gobierno en las cárceles, incluidos los traslados de personas privadas de la libertad. Según la institución, “las amenazas y la violencia producidas buscan condicionar las decisiones legítimas y necesarias de las autoridades”.

La entidad señaló que estas medidas son necesarias para mantener el control de los establecimientos penitenciarios e impedir que desde su interior se sigan cometiendo actos ilegales. Por ello, reiteró que las autoridades deben poder ejercer sus funciones sin presiones ni amenazas que pongan en riesgo la seguridad de los trabajadores.

Instó a la Fiscalía General de la Nación a “investigar con celeridad el atentado”

La Defensoría también recordó otros hechos violentos contra el personal penitenciario, como el asesinato del director de la Cárcel Modelo en mayo de 2024 y los atentados registrados durante 2025 en ciudades como Bogotá, Cali, Tuluá, Armenia, Cartagena y Neiva. Frente a este panorama, advirtió que “su persistencia evidencia la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención y protección del personal penitenciario y de sus familias”.

Entre sus principales solicitudes, la institución pidió al Ministerio de Justicia y al INPEC reforzar los planes de protección para los guardianes y mejorar los protocolos de seguridad durante los traslados de reclusos. Asimismo, instó a la Fiscalía General de la Nación a “investigar con celeridad el atentado y las amenazas, verificar la autenticidad del panfleto que ha circulado y judicializar a los responsables”.

Finalmente, la Defensoría solicitó al INPEC brindar acompañamiento psicosocial y jurídico a los dos dragoneantes heridos y a sus familias. Además, reiteró su disposición de acompañar las medidas de seguridad penitenciaria, con el propósito de prevenir nuevos ataques y garantizar los derechos de las personas vinculadas al sistema carcelario.