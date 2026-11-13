1.500 ciudadanos chinos llegarán a trabajar en la primera línea del Metro de Bogotá

Tras una intensa búsqueda, en Colombia y países de la región, de mano de obra calificada para la instalación de equipos técnicos de operación, el Consorcio Línea 1 del Metro de Bogotá, decidió llamar a 1.500 ciudadanos de la República de China para sumarse a las obras; razón por la cual, la Contraloría General de la República alertó sobre posibles demoras o sobrecostos en la ejecución del proyecto.

“Nosotros hemos acompañado el orden de 600 solicitudes de visa que han hecho en los consulados de China, en un seguimiento y un apoyo que hacemos, y ellos harán una programación; lo que conocemos de esas 600 visas es que están programadas para ingresar al país en diciembre, enero y febrero”, aseguró Leonidas Narváez, gerente empresa Metro.

Ante esta alerta, desde la gerencia de la Empresa Metro, Leonidas Narváez, entregó un parte de tranquilidad sobre el cronograma de ejecución, que estima que en septiembre del 2027 se realice la ‘marcha blanca’ y en marzo de 2028, el inicio de operación total de la línea 1.

Aunque el promedio general de avance de la obra alcanzó a 31 de octubre un 84,68%, lo que significa que el viaducto, el patio taller y los trenes están cerca de concluir, la malla vial y el espacio público no llegan al 25 % de ejecución. Además, en sistemas y equipos falta más de la mitad de la obra, y las estaciones 11 y 15 siguen en etapa inicial.

Otro punto de quiebre que encontró la Contraloría fue el sobrecosto en redes de servicios, que pasaron de 130 a 320 kilómetros para su traslado (2,4 veces más de lo previsto), lo cual exige trámites de reasignación de recursos.

“Estamos en el trámite para adicionar esos recursos al contrato de concesión para poder cumplir con estas mayores cantidades de redes y de esa manera, cumplir con el espacio público de la malla vial, que es un componente del proyecto que se paga por unidades de ejecución”, afirmó Narváez.

Desde la empresa Metro aseguraron que mantendrán activa la interventoria a la concesión Línea Metro 1 en conjunto con los entes de control, garantizando los cumplimientos del cronograma de obra.