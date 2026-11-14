Leve repunte del 5% en el movimiento de carga en el puerto de Barranquilla: Asoportuaria

Carlos Gonzalez, director ejecutivo de Asoportuaria sostuvo que se presentó un leve repunte del 5% en lo que va de este segundo semestre del año, en lo que tiene que ver con el movimiento de carga, en comparación con el año anterior.

Destacó que el puerto local ha mantenido su calado en 10.5 metros, lo que ha permitido que ingresen grandes embarcaciones sin ningún tipo de restricciones, y sin tener que aligerar cargas en puertos cercanos. Ante esto el funcionario dijo que:" eso tiene un impacto económico fundamental en las operaciones de Barranquilla, el costo de la tonelada que entra o que sale es más económico en el flete marítimo".

Estudian un calado en el canal de acceso de 12.5 Mts

Finalmente, Carlos Gonzales, indicó que están explorando evaluar las condiciones técnicas jurídicas y financieras para alcanzar un calado o una profundización de 12.5 mts en el canal de acceso al puerto local.

Por el puerto de Barranquilla ingresan acero, granos y líquidos derivados del petróleo. Y se exporta carbon coque, entre otros productos.